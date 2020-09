Covid-19. O mundo à beira do milhão de mortos

O mundo está à beira do primeiro milhão de mortos vítima da pandemia covid-19.

O balanço da Agência France Press emitido sexta-feira diz que a pandemia já matou 984 068 pessoas.

Contudo, o World Meter diz que esse número já vai em 993 802 - faltando portanto 6198 mortos para o milhão.

A mesma fonte diz que na sexta-feira o número de vítimas mortais foi de 5818. Isso significa que o mundo está a um dia ou dois de ultrapassar a fasquia do milhão de mortos. O numero de infetados desde o início da pandemia já está quase nos 33 milhões (32,78).

Os números absolutos em número de vítimas mortais colocam os EUA à frente, com mais de 208 mil mortos.

Os EUA lideram no número absoluto de mortos, mais de 208 mil © World Meter

Neste "ranking", segundo o World Meter, Portugal, com 1936 mortos, está na 41ª posição mundial. Essa posição sobe para 14º se for dentro exclusivamente do universo dos países europeus. Nesses, o país com mais vítimas mortais é o Reino Unido (41 936).

No lista dos países com mais mortos por milhão de habitantes quem lidera é a micro república italiana de S. Marino, com um ratio de 1237 mortos por milhão de habitantes.

O valor de S. Marino é porém totalmente falacioso. A república, com uma população pouco superior a 33 mil pessoas, só teve na verdade 42 mortos. É o facto de ser micro em dimensão populacional que a coloca em 1º lugar no rátio de mortos por milhão de habitantes.

Assim, nessa tabela quem verdadeiramente lidera é o Perú, com 968 mortos por milhão de habitantes.

Os dez países com pior ratio de mortos/milhão de habitantes © World Meter

Nesse critério - mortes por milhão de habitantess - Portugal está na 43ª posição, a nível mundial, com 190 mortos. Se o universo for reduzido para o dos países europeus, Portugal fica na 20ª posição. S. Marino lidera mas já se percebeu que tem a ver com a reduzida dimensão do país. Na verdade, o país europeu com uma situação mais grave no ratio mortes/mihão de habitantes é a Bélgica (859).

Na relação testes/milhão de habitantes, Portugal está na 31ª posição mundial (245,5 testes). O total de testes em Portugal já é superior a 2,5 milhões.