Covid-19. Mais um navio à espera dos resultados dos testes para atracar. 3500 pessoas a bordo

Covid-19. Análises negativas a dois passageiros do navio Westerdam que chegaram a Lisboa

Covid-19. As 24 horas mais mortíferas em Itália

Português infetado no Japão já foi transferido para hospital de Okazaki

Os passageiros do navio cruzeiro Grand Princess, ao largo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, aguardam nas cabines pelo resultado dos testes para saber se o Covid-19 se está a espalhar pelas 3.500 pessoas a bordo.

Um helicóptero militar entregou os kits de teste através de uma corda e posteriormente recebeu-os para análise laboratorial, enquanto o Grand Princess se mantém ao largo, cumprindo ordens para não acostar.

A empresa Princess Cruises, proprietária do navio, disse que 45 pessoas foram selecionadas para os testes.

"O navio não vai atracar até analisarmos adequadamente os passageiros", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

As autoridades realizaram os testes depois de um passageiro de uma viagem anterior ter morrido pela doença provocada pelo novo coronavírus e de pelo menos quatro terem sido infetados.

Outro navio cruzeiro da mesma empresa, o Diamond Princess, ficou em quarentena por duas semanas em Yokohama, no Japão, por causa do vírus e cerca de 700 das 3.700 pessoas a bordo foram infetadas, no que os especialistas consideraram ter sido uma falha nos protocolos de saúde pública.

Enquanto isso, o número de mortos nos Estados Unidos causados pela epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus subiu para 14, e o número de infeções aumentou para mais de 200, espalhadas por 18 Estados.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, Sãon Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 13 casos de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".