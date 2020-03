Covid-19. Mais de 460 mortos e 4.500 infetados em Espanha nas últimas 24 horas

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 33.089 casos da pandemia da covid-19, dos quais 2.182 morreram e 3.355 já tiveram alta e são considerados como curados.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 10.575 infetados e 1.263 mortos, seguida pela da Catalunha (5.925 e 245), a do País Basco (2.421 e 120) e a de Castela-Mancha (2.078 e 145).

O cenário é de guerra

A situação que se vive nos hospitais madrilenos, e que se teme estender-se a toda a Espanha, é dramática. Uma reportagem do jornal El País deste domingo dá conta do desespero destes dias entre os profissionais de saúde, que comparam o que se está a viver com uma guerra, contra um inimigo invisível, e não encontram paralelo para a situação.

As unidades de cuidados intensivos (UCI) dos hospitais de Madrid estão a dar resposta ao dobro dos doentes que a sua capacidade normal permitiria, os médicos, enfermeiros e auxiliares estão no limite das suas forças e com medo, a que se soma a falta de equipamento médico e de proteção. Os doentes que tratam estão em estado grave, sedados, entubados, isolados, a requerer cuidados 24 horas por dia, durante semanas. E prevê-se que sejam muitos mais nos próximos dias.

