Covid-19. Fecho de escolas em 13 países leva mais de 290 milhões a ficar sem aulas

O encerramento de escolas em 13 países, para impedir a expansão do Covid-19, interrompeu as aulas de 290,5 milhões de alunos em todo o mundo, um número sem precedentes, informou esta quinta-feira a UNESCO.

Nas últimas semanas, 13 países mandaram fechar as escolas e outros nove impuseram medidas semelhantes a nível local para impedir a expansão do novo coronavírus, assinalou num comunicado a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Segundo a UNESCO, se os nove países com restrições a nível local acabarem por generalizar o fecho das escolas mais 180 milhões de jovens vão ficar sem acesso à educação.

Há apenas 15 dias a China era o único país que tinha encerrado as escolas devido ao Covid-19.

Itália é o país mais afetado na Europa e o país anunciou que todas as escolas e universidades encerram a partir desta quinta-feira e até 15 de março como medida de precaução face à epidemia de Covid-19, que já provocou mais de 100 mortos no país.

