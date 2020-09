Covid-19. Espanha regista mais de 11 mil novas infeções e 162 mortes num dia

Madrid é a região mais atingida com casos de covid-19 em Espanha

Espanha contabilizou hoje 11 291 novos casos de covid-19, mais de 40% dos quais em Madrid, elevando para 625.651 o número total de infetados até agora, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

Por outro lado, o país registou mais 162 mortes com a doença nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 30.405.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções, tendo registado mais 4.902 do que o número notificado na terça-feira, o que significa mais de 40% da evolução nacional.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.317 pessoas, das quais 439 em Madrid, 153 na Andaluzia e 115 na Catalunha.

Há em todo o país 10.003 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais um terço, 3.323, em Madrid, e 1.331 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 941 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.888 em Portugal. Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.684 mortos, mais de 378 mil casos), seguindo-se Itália (35.645 mortos, quase 291 mil casos), França (31.045 mortos, mais de 404 mil casos) e Espanha (30.405 mortos, mais de 625 mil casos).