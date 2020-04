Covid-19 em Espanha. 510 óbitos em 24 horas: número de mortes volta a descer

Redução de mortes em Espanha e Itália mostra que há luz ao fundo do túnel?

Espanha com sinal de esperança: baixou o número de mortos e de novos casos

É o menor aumento de mortes por dia desde 23 de março e um sinal de esperança para os espanhóis. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 510 mortes e 4 830 novos casos de covid-19, segundo os dados oficiais do ministério da Saúde espanhol, divulgados este sábado. No total, Espanha já contabiliza 161 852 casos confirmados, 16 353 mortes e 59 109 doentes recuperados.

Depois de semanas particularmente difíceis com um aumento exponencial do número de casos e de mortes que obrigaram as autoridades de saúde a improvisarem hospitais e morgues, Espanha diminui, pelo terceiro dia consecutivo, o número de novos óbitos. Esta sexta-feira, tinham sido registadas 605 mortes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contudo, as autoridades sanitárias preferem olhar para estes números com alguma reserva, uma vez que desde o início da crise os dados relativos aos feriados e aos fins de semana têm sido várias vezes corrigidos a posteriori, pelo que o melhor é aguardar pela confirmação dos mesmos. O que só poderá acontecer no relatório de terça-feira, precisamente após as férias da Páscoa.

Quanto ao número de novos infetados, este aumentou ligeiramente em relação ao dia anterior, não colocando em causa, no entanto, a tendência de queda dos últimos dias. Principalmente, quando o número de casos ativos demonstra uma redução. 37% das pessoas estão curadas.

Espanha é - neste momento - o segundo país do mundo com o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus, ficando apenas atrás dos Estados Unidos (503 177 infetados). E é a terceira nação com mais mortes, depois de Itália (18 849) e dos Estados Unidos (18 761).

Prolongado controlo de fronteiras com Portugal

As autoridades espanholas consideram que o pico da pandemia já foi atingido, mas decidiram prolongar o atual "estado de emergência" com fortes restrições ao movimento de pessoas até 25 de abril próximo e já anunciaram que irão aprovar uma nova prorrogação a seguir a essa data.

Na mesma linha, o governo espanhol decidiu prolongar até às 24:00 de 25 de abril o controlo nas fronteiras terrestres do país com Portugal e França, em vigor desde 17 de março. O Ministério do Interior (Administração Interna) espanhol adverte em comunicado de imprensa que a ordem "está sujeita a novas prorrogações, se necessário".

Controlo dos automóveis que entram e saem de Portugal e Espanha n fronteira em Quintanilha. © Octavio Passos/Global Imagens

Estes controlos apenas permitem o acesso ao território nacional aos cidadãos espanhóis, aos residentes em Espanha, aos trabalhadores transfronteiriços e àqueles que possam provar a deslocação por força maior ou uma situação de necessidade.

A restrição não se aplica ao transporte de mercadorias, a fim de assegurar a continuidade da atividade económica e preservar a cadeia de abastecimento. A medida também não afeta o pessoal estrangeiro acreditado, como membro de missões diplomáticas, postos consulares e organismos internacionais situados em Espanha, desde que as viagens estejam relacionadas com o desempenho das suas funções oficiais.

O acordo de Schengen entre os países europeus permite o restabelecimento temporário dos controlos nas fronteiras internas em situações como a da atual pandemia.