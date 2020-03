Pandemia ameaça agravar tensões entre Estados Unidos e China

Mais de 198 mil casos e 7.989 mortes por coronavírus em todo o mundo. Portugal regista 448 casos e duas mortes.

O presidente conselho de administração do banco Santander, António Vieira Monteiro, é a segunda vítima mortal em Portugal do Covid-19. A informação foi confirmada pelo Dinheiro Vivo . Vieira Monteiro já estaria doente há várias semanas e, face ao quadro debilitado do banqueiro, o novo coronavírus foi fatal.

O despacho do Governo que determina calamidade pública para Ovar, concelho que tem quase 30 pessoas infetadas e onde existem indícios de transmissão comunitária do coronavírus que causa a doença Covid-19, foi publicado em Diário da República.

O presidente da Câmara de Espinho, no distrito de Aveiro, ativou esta terça-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para o concelho, onde existem cinco casos confirmados de infeção com o novo coronavírus (Covid-19).

A China registou esta quarta-feira 11 mortos e 13 novos casos infeção pela Covid-19, quase todos importados, numa altura em que a pandemia está a afetar 146 países e territórios.

O Governo de Macau anunciou esta quarta-feira um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus, o quarto em pouco menos de 72 horas, depois de 40 dias sem qualquer pessoa infetada.