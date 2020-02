Coronavírus. Mais 242 mortos num só dia, a maior subida desde o início do surto

O número de mortes provocadas pelo coronavírus na província de Hubei, epicentro do novo vírus surgido na China, aumentou em 242 num só dia, informou a autoridade de saúde local, já esta quinta-feira, elevando o total de vítimas mortais nesta província para 1310.

Isso eleva o número total de mortes na China continental para pelo menos 1.355. O número global de mortes é de pelo menos 1.357, com uma morte em Hong Kong e outra nas Filipinas.

Na sua atualização diária, a comissão de saúde de Hubei também confirmou outros 14.840 novos casos na província onde o novo coronavírus surgiu em dezembro, o que eleva o número total de casos no epicentro do surto para 48.206.

Este grande aumento ocorreu, segundo as autoridades locais, devido à adoção de novos métodos clínicos de diagnóstico para os casos do COVID-19.

O governo de Hubei explicou que agora está a adicionar "casos diagnosticados clinicamente" para facilitar o tratamento precoce desses pacientes.

As autoridades justificaram a mudança de abordagem com o "aprofundamento da nossa compreensão sobre a pneumonia causada pelo novo coronavírus e com a experiência acumulada no diagnóstico e tratamento".

No total desde o início do surto, houve 33.693 pacientes hospitalizados na província de Hubei, incluindo 1.437 em estado crítico, de acordo com a autoridade de saúde local, que acrescentou que 3.441 pacientes recuperaram-se e receberam alta.

O número global de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo ultrapassou já os 60 mil (60.015), com a grande maioria dos casos na China continental.

Muito cedo para prever o fim da epidemia, avisa OMS

Os números atualizados pelas autoridades de saúde de Hubei vieram horas depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter alertado que ainda é "muito cedo" para prever o fim da epidemia causada pelo novo coronavírus Covid-19.

"Penso que é muito cedo para tentar prever o início, o meio ou o fim dessa epidemia", disse aos jornalistas o chefe do departamento de urgências de saúde da OMS, Michael Ryan.

Ryan falava em conferência de imprensa na sede da OMS, em Genebra, onde estão reunidos centenas de especialistas na busca de uma forma de conter o coronavírus

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que "esta epidemia pode ir em qualquer direção".

A conferência que a OMS está a organizar reúne várias centenas de especialistas em epidemiologia de todo o mundo para analisar formas de combater o vírus.

Impacto difícil de prever na economia mundial, diz o FMI

Entretanto, as preocupações sobre o impacto económico do novo vírus vão aumentando a nível global, mas, para a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), é ainda difícil de prever.

"É demasiado cedo para dizer" qual vai ser o impacto sobre o crescimento da economia internacional, afirmou Kristalina Georgieva, na cadeia televisiva CNBC.

Georgieva sublinhou que o cenário mais provável era o de uma forte baixa das atividades económicas na China, seguida de uma recuperação rápida, com um impacto mundial relativamente contido.

"Foi o que se passou na epidemia precedente" da SARS (sigla em inglês de síndroma respiratória aguda severa), em 2002/2003. Em tal cenário, o impacto sobre a economia mundial pode ser contido.

Em todo o caso, a dirigente do FMI relativizou as suas afirmações, sublinhando que o novo vírus e o respetivo contexto são diferentes.

Na altura, "a China era diferente", isto é, pesava menos na economia mundial.. Agora, é a segunda potência mundial.

[atualizado às 01.00]