Carros fazem fila na marginal, em Oeiras

Valentina Marcelino, Graça Henriques com Lusa

Valentina Marcelino, Graça Henriques com Lusa

O Reino Unido ultrapassou as mil mortes provocadas pela pandemia de covid-19, tendo registado 260 mortes nas últimas 24 horas, segundo um relatório oficial. O número de mortos no Reino Unido é este sábado (28 de março) de 1019 e o número de pessoas com casos confirmados de infeção é 17.089.

Entre os doentes encontra-se o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o seu ministro da Saúde, Matt Hancock, enquanto o ministro responsável pela pasta da Escócia, Alister Jack, está isolado há sete dias, depois de ter revelado sintomas semelhantes aos de covid-19, sem ter sido testado.

Em Portugal o número de mortos subiu para 100, anunciou este sábado a Direção-Geral da Saúde. Ao mesmo tempo, o número de infetados no nosso país cresceu para 5170, de acordo com o último boletim epidemiológico que inclui os dados recolhidos até às 24:00 do dia anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sexta-feira, Portugal registava 4268 infetados, 76 mortos e 43 recuperados da infeção causada pela covid-19

Entretanto, a urgência pediátrica do Hospital Fernando Fonseca (Amadora), encerra a partir deste sábado (28 de março) no período noturno e até ao próximo dia 11 de abril, após serem detetados casos de contaminação com o novo coronavírus, anunciou a unidade hospitalar.

Em todo o mundo as mortes já ultrapassaram as 27000, com cerca de 600 mil pessoas infetadas. Os Estados Unidos, que já ultrapassaram a barreira dos 100 mil infetados por covid-19, são o país mais afetado pela pandemia.

Itália continua a ser o país com mais mortes registadas, mais de nove mil, seguida de Espanha, que ultrapassou a barreira dos cinco mil. A China, onde começou este surto, registou apenas três novas mortes nas últimas 24 horas.