Espanha regista maior número de mortes num só dia: 832

Graça Henriques com Lusa

Portugal tem 4268 infetados, 76 mortos e 43 recuperados da infeção causada pelo novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado sexta-feira (27 de março)

As mortes já ultrapassaram as 27000 em todo o mundo, com cerca de 600 mil pessoas infetadas. Os Estados Unidos, que já ultrapassaram a barreira dos 100 mil infetados por covid-19, são o país mais afetado pela pandemia.

Itália continua a ser o país com mais mortes registadas, mais de nove mil, seguida de Espanha, que ultrapassou a barreira dos cinco mil. A China, onde começou este surto, registou apenas três novas mortes nas últimas 24 horas.