Coronavírus. British Airways suspende voos para a China

A British Airways disse na quarta-feira que suspendeu todos os seus voos de e para a China devido à propagação do coronavírus, que já fez mais de 100 mortos.

"Suspendemos todos os voos de e para a China continental com efeito imediato, seguindo conselhos do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido contra todas as viagens, exceto as essenciais", afirmou a companhia aérea em comunicado, no qual pede aos passageiros "desculpa pelo inconveniente".

"A segurança dos nossos passageiros e tripulação é sempre a nossa prioridade", justificou a British Airways, que remete para o site da empresa informações adicionais para os passageiros que pretendem viajar para a China.

Na página da companhia aérea britânica verifica-se que não há nenhuma ligação aérea direta com a China em janeiro e fevereiro.

Entretanto, a companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma, anunciou a suspensão de todos os voos para a Europa devido à disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV).

"Devido à situação epidémica na China e com a implementação de medidas restritivas pelas autoridades chinesas e pela agência de turismo russa destinadas a turistas chineses e russos, a Ural Airlines é forçada a cancelar uma série de voos até final do inverno", anunciou a empresa à agência de notícias pública TASS.

Segundo a Ural Airlines, sediada em Ekaterinburg, nos Urais, os voos da companhia para a Europa são "tradicionalmente frequentados por grandes grupos de excursões organizadas da China".

Os turistas chineses usam extensivamente os aeroportos russos como ponto de trânsito para os países europeus.

A companhia aérea Lion Air, da Indonésia, também fez saber esta quarta-feira que suspende a partir de 1 de fevereiro todos os voos de e para a China devido ao surto do novo tipo de coronavírus.

Esta quarta-feira, a empresa japonesa Toyota anunciou que vai prolongar a suspensão da produção nas suas três fábricas na China até 09 de fevereiro na sequência da crise causado pelo coronavírus.

"Vamos monitorizar a situação e tomar uma nova decisão" após esta data", disse um porta-voz do grupo à agência de notícia France Presse.

As três fábricas da Toyota na China tinham sido encerradas na semana passada devido aos feriados e festejos do Ano Novo Chinês.

Número de infetados na China supera epidemia da SARS

Nenhum caso confirmado do novo coronavírus foi registado oficialmente até hoje na Rússia, que possui 4250 quilómetros de fronteira terrestre com a China e onde muitos cidadãos chineses estão presentes.

O número de infeções pelo novo coronavírus na China excedeu o da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) no país entre 2002 e 2003, que matou 774 pessoas em todo o mundo, segundo dados oficiais divulgados esta quarta-feira.

As autoridades de saúde chinesas anunciaram 5974 casos confirmados de contaminação na China continental, mais 1400 em relação a terça-feira, e elevaram o número de mortes para 132.

O vírus da SARS tinha infetado 5.327 pessoas no país e causado a morte a 774 pessoas em todo o mundo, dos quais 648 na China, incluindo Hong Kong.

Repatriados vários cidadãos europeus

Vários países já começaram o repatriamento de cidadãos de Wuhan, cidade que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indefinido, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

A União Europeia (UE) vai enviar dois aviões à região chinesa de Wuhan para repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que o solicitem, "independentemente da nacionalidade". O Governo português já anunciou que quer retirar por via aérea os portugueses retidos em Wuhan.

Um avião fretado pelo Governo japonês transportando 216 pessoas retiradas da cidade já chegou a Tóquio.

Um avião com pessoal diplomático dos Estados Unidos e outros cidadãos norte-americanos também saiu de Wuhan, devendo chegar esta quarta-feira ao aeroporto internacional de Ontário, na Califórnia.

O Canadá está a estudar todas as opções para repatriar os 126 canadianos que vivem na região.

Detetados casos na Europa e no Médio Oriente

Na Alemanha as autoridades de saúde confirmaram mais três casos de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado na China, aumentando para quatro o número de contagiados naquele país. A Alemanha é o segundo país na Europa afetado pelo surto, depois de França.

Nesta quarta-feira, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que identificaram o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus chinês de Wuhan. Este é também o primeiro caso detetado no Médio Oriente.

A agência de notícias estatal WAM dos Emirados Árabes Unidos avançou com a notícia, citando o Ministério da Saúde.

Os Emirados Árabes Unidos abrigam as companhias aéreas de longo curso Emirates e Etihad e são um importante centro de viagens aéreas internacional.

Os sintomas associados à infeção causada pelo coronavírus com o nome provisório de 2019-nCoV são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

Em atualização