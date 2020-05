"Corona Partys" em Washington fazem disparar número de casos

Trump diz que crise do novo coronavírus é "pior do que Pearl Harbor" e o 11 de setembro

As '"Corona Partys" ou "festas de coronavírus" estão a tornar-se uma moda nos EUA. O conceito é reunir várias pessoas assintomáticas para que estas se misturem com outras diagnosticadas com covid-19 e assim alcançar imunidade de grupo.

Mas nem a Organização Mundial da Saúde (OMS) dá como certa esta imunidade: não se sabe se alguém que já foi infetado não poderá voltar a contrair o vírus.

De acordo com a NBC News, as autoridades de saúde de Walla Walla, um condado do sul de Washington, explicaram que essas festas podem estar na origem do aumento de infeções na cidade que só nas últimas 24 horas detetou 100 casos positivos de covid-19.

Meghan DeBolt, diretora de saúde pública em Walla Walla, revelou que as autoridades tiveram conhecimento dessas festas quando perguntaram a um recém-testado positivo para a doença quem tinham sido os seus contactos mais recentes.

"Ele disse que tinha estado numa festa de coronavírus com 25 outras pessoas"., contou a responsável.

Em Portugal, em março, um bar em Santa Maria da Feira (Aveiro), promoveu uma festa cujo tema foi a pandemia, apesar das recomendações de confinamento e isolamento social.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, que suscitaram polémica, podiam ver-se vários jovens com máscaras e cartazes que imitavam os comunicados da Direção-Geral da Saúde e em ambiente de festa.

Fotos mostraram até uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa no local.