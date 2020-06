Conheça Augusto Bolsonaro, o cão da família presidencial

Bolsonaro homenageia vítimas da covid-19 com "Ave Maria" ao som de acordeão [Vídeo]

Augusto ou Augusto Bolsonaro, de seu nome completo, é o novo integrante da família presidencial brasileira. Foi apresentado na noite desta segunda-feira nas redes sociais pela primeira-dama Michelle Bolsonaro e é um cão, de raça pastor-maremano, com um ano de idade. Segundo a família foi resgatado nas ruas.

Como não podia deixar de ser, o "irmão de Letícia e Laura", conforme Michelle o trata, aludindo às suas filhas, já é seguido por mais de 3000 pessoas nessas mesmas redes sociais.

Num vídeo, aparece a abocanhar uma bola e a pular para uma cama. Noutro, a brincar com o deputado Eduardo Bolsonaro. O terceiro dos cinco filhos do presidente Jair Bolsonaro, aliás, é dono da cadela Beretta (em homenagem à famosa marca de armas), já com cerca de 45 mil fãs nas redes sociais.

O novo inquilino do Palácio do Alvorada sucede a Piccoly, cão de Michel Temer que foi notícia por ter caído dentro da piscina e sido salvo por Marcela, a então primeira-dama.

Dilma Rousseff teve Nego, herdado de José Dirceu, o principal ministro de Lula da Silva. E o próprio Lula a cadela Mel, cuja presença numa comitiva oficial gerou até discussão no Senado.