Com 738 mortos num dia, Espanha ultrapassa a China

O número de mortos por coronavírus em Espanha é já maior do que na China, onde a pandemia teve início, ficando apenas aquém da Itália.

Nas últimas 24 horas morreram 738 pessoas em Espanha por causa do coronavírus, elevando para 3434 o número total de vítimas neste país. Na China, o número de vítimas mortais foi de 3287, sendo que na Itália há mais de 6800 mortos.

De acordo com o último balanço das autoridades espanholas, há quase 50 mil infetados no país. Dos 47 610 casos detetados, há 26 960 pessoas internadas, dos quais 3166 nos cuidados intensivos. Há ainda registo de 5367 recuperados.

Num só dia, o aumento do número de mortos foi de 27%, enquanto os casos subiram 20% -- são mais 7937 do que na terça-feira. De segunda para terça, o aumento do número de casos tinha sido também de 20%, mas o aumento do número de mortos tinha sido inferior, de apenas 23%.

A Comunidade de Madrid continua a ser a região mais afetada, com 14 597 casos (mais 2245 que na véspera) e 1825 mortos, com a Catalunha a registar 9937 casos (mais 2073) e 516 mortes. O País Basco tem 3271 casos e 155 mortos, mas tanto Castela-Mancha como Castela-Leão têm mais vítimas mortais (263 e 165, respetivamente), apesar de menos casos (2780 e 2940).