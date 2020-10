Com 10 mil casos de covid-19 por dia, Bélgica fecha cafés e restaurantes

A Bélgica vai fechar todos os cafés e restaurantes durante um mês. A medida aplica-se a todo o país e foi decidida esta sexta-feira, após acesa discussão, pelo Comité Consultivo Belga para o novo coronavírus, um órgão que integra representantes do Governo Federal e das várias regiões e províncias do país.

"Este é o momento de agir, não para improvisar", tinha afirmado esta semana o ministro da Saúde belga Frank Vandenbroucke, perante o continuado aumento no número de casos confirmados de covid-19 ao longo das últimas semanas. "São necessárias mais medidas. Espero que nesta altura já não seja necessário convencer ninguém da gravidade da situação", corroborou o primeiro-ministro, Alexander De Croo.

O número total de casos confirmados na Bélgica desde o início da pandemia é de 191 959.



Entre 6 e 12 de outubro, uma média de 5 976,3 novas pessoas testaram positivo por dia, o que representa um aumento de 96% em relação à semana anterior. Na segunda-feira, mais de 8 500 pessoas testaram positivo para covid-19 no mesmo dia. Tudo indica que, quando se souberem os números oficiais desta semana, na próxima terça-feira, eles revelarão um novo recorde de mais de 10 mil casos por dia.

O número de internamentos também duplicou nestas duas semanas, atingindo uma média de 193 novos internamentos por dia. Neste momento, são quase dois mil os doentes com coronavírus internados em hospitais na Bélgica. Desses, 327 estão nos cuidados intensivos, dos quais 167 precisam de usar ventilador para respirar.

De 9 a 15 de outubro, ocorreram em média 23 óbitos por dia, o que está acima da média de 17,4 na semana anterior. O número total de mortes no país desde o início da pandemia é atualmente de 10 327.

O segundo pior país da Europa

Nas últimas duas semanas, foram confirmadas 549,6 infeções por 100 mil habitantes, um aumento de 182% em relação às duas semanas anteriores.

Desde o início da pandemia, um total de mais de 3,9 milhões de testes foram realizados. Desses testes, cerca de 46 500 foram feitos na semana passada, com uma taxa de positividade de 12,7%.

Estes números fazem da Bélgica - que tem 11 milhões de habitantes - o segundo país com a maior incidência de casos de covid-19 na União Europeia (468 por cada 100 mil habitantes), superada apenas pela República Checa (521,5), e à frente da Holanda (387), Espanha (299,8) e França (299,7), de acordo com a última atualização do Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês).

A Noruega e a Finlândia são os únicos países a mostrar regiões predominantemente verdes no mapa de coronavírus da União Europeia, publicado pelo ECDC. As regiões estão vermelhas quando mais de 150 pessoas em 100 mil tiveram teste positivo para covid-19 nos últimos 14 dias. As regiões verdes registaram menos de 25 infeções por 100 mil habitantes no mesmo período.

A Bélgica está completamente a vermelho, assim como outros países, como a Holanda, o Reino Unido, o Luxemburgo e a França.

Medidas mais rígidas mas sem confinamento

"Precisamos ter a situação nos hospitais sob controlo e mantê-la viável para os médicos e enfermeiras, que estão sob pressão desde março", disse De Croo na quinta-feira para justificar a necessidade de tomar novas medidas.

Sendo um estado federal, dividido em regiões - Bruxelas (capital), Flandres e Valónia - e dentro destas em províncias, a Bélgica tem mais dificuldade em adotar uma estratégia nacional de combate à covid-19. Para tal, esta semana foi criada uma task force, denominada Comité Consultivo Belga para o coronavírus.

Os vários representantes do Governo Federal, das comunidades e das regiões, que compõem o Comité reuniram-se esta sexta-feira. A meio da tarde, a discussão chegou a um impasse, segundo o jornal belga La Libre, por desacordo quanto à hipótese de apenas reduzir o horário de funcionamento de hotéis, bares e restaurantes (o chamado setor Horeca) ou de fechá-los por completo. Até que finalmente, pelas 17:30 (hora de Lisboa), chegou a notícia: os cafés e restaurantes vão fechar em todo o país durante um mês.

Manifestação em junho contra as medidas de combate ao coronavírus © Byline / Source / Credit NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Além disso, espera-se que o Governo anuncie ainda hoje um pacote de novas medidas, entre as quais a entrada em vigor de um "barómetro covid" que foi desenvolvido por especialistas da Unidade Federal de Avaliação (Celeval) e que permitirá definir o grau de risco a nível nacional, regional e provicial e as medidas que se deverão tomar em cada um dos quatro níveis. De acordo com esse barómetro, o país estará agora no Nível 4 (Alerta Muito Grave), o que implicará reduzir o número de pessoas que podem permanecer juntas nas ruas e impor o teletrabalho para a maioria dos funcionários.

Em cima da mesa está também a hipótese de estabelecer uma hora para o recolher obrigatório de toda a população. Cinco semanas após a sua reabertura, as universidades belgas terão provavelmente de mudar para o ensino preferencialmente online, embora as restantes escolas continuem abertas por enquanto. O ministro da Saúde recusa, para já, voltar a um confinamento, tal como o que aconteceu em março, e, além de manter as escolas abertas, quer "garantir que as empresas possam continuar a sua atividade, garantir que os cuidados primários de saúde e os tratamentos das pessoas com cancro se vão manter, assim como que as intervenções cirúrgicas urgentes se realizam".

"Não devemos entrar em pânico"

"Os casos de infeções e hospitalizações continuam a aumentar de forma alarmante (...), o número de novas infeções duplica todas as semanas" e "nas províncias do sul, mais afetadas, a cada três dias", declarou em conferência de imprensa o porta-voz do Comité, Yves Van Laethem. O especialista sublinhou que o aumento das infeções é visível "em todas as faixas etárias, mas um quarto delas são claramente entre pessoas na casa dos vinte anos".

Bruxelas - sede de instituições da União Europeia e da aliança militar ocidental, OTAN - continua a ser o epicentro da epidemia na Bélgica, com uma média de 1005 novos casos por dia, embora o aumento do número de casos na capital não seja tão intenso quanto no país como um todo. Aliás, esta média foi na última semana superada pela província de Liège que registou uma média de 1028 novas infeções por dia, um aumento impressionante de 116% em relação à semana anterior. Em Bruxelas e em Liège, a percentagem de testes positivos já chega a 20%.

O presidente do Chipre e o presidente do Conselho Europeu cumprimentam-se em Bruxelas, esta semana © Kenzo Tribouillard / AFP / POOL

Esta desaceleração nas infeções registadas "pode dever-se às medidas restritivas aplicadas [em Bruxelas] há duas semanas, é muito cedo para saber, ou à saturação dos centros de diagnóstico", disse Van Laethem.

"Não devemos entrar em pânico. Não estamos na mesma situação de março ou abril. Conhecemos melhor o vírus e sabemos o que deve ser feito para controlá-lo. Mas devemos fazê-lo. Ditar medidas não basta. Devemos aplicá-las", afirmou o porta-voz do Comité.

Neste sentido, os especialistas belgas pediram à população que "limitasse os contactos ao mínimo absoluto" e respeitasse estritamente as regras básicas de distanciamento físico, incluindo o uso de máscara, higiene das mãos, ventilação de espaços fechados ou a utilização da aplicação de rastreamento para telemóveis.