Colégio Eleitoral confirma Biden como presidente dos EUA

Os delegados do Colégio Eleitoral confirmaram esta segunda-feira que Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. Cada um dos 50 estados norte-americanos reuniu hoje o grupo de Grandes Eleitores que ratificou os resultados das eleições presidenciais de 3 de novembro que ditaram a vitória de Joe Biden.

Seis estados contestados pelo seu antecessor, o republicano Donald Trump, votaram no democrata no Colégio Eleitoral.

Nevada, Geórgia, Pensilvânia, Arizona, Michigan e Wisconsin confirmaram a vitória eleitoral de Biden, que vai tomar posse como o 46º presidente dos EUA no dia 20 de janeiro de 2021. Antes, a 6 de janeiro, o Congresso valida os votos do Colégio Eleitoral.

A vitória do democrata nas eleições presidenciais foi confirmada quando ultrapassou a fasquia dos 270 votos necessários. Depois dos 55 votos dos eleitores da Califórnia, Biden passou a garantir, pelo menos, 302 votos, de um total de 538. A decisão dos eleitores deste estado foi anunciada em Sacramento às 17:29 de Washington (22:29 em Lisboa). Trump conta com 232 votos do Colégio Eleitoral.

Falta apenas saber o veredicto do estado do Havai, que, segundo as projeções de vários órgãos de comunicação social norte-americanos, deverá dar os seus quatro votos a Biden. Só quando se conhecer os resultados deste estado é que o processo fica concluído e o Presidente eleito é declarado oficialmente o sucessor de Donald Trump.

Donald Trump, que contesta os resultados das presidenciais, alegando fraude eleitoral viu na sexta-feira o Supremo Tribunal dos EUA, rejeitar um processo que apoiou, assim como o fizeram mais de cem congressistas republicanos, para anular a vitória eleitoral de Joe Biden.

A decisão põe fim a uma tentativa de invocar, sem provas, fraude eleitoral, para anular milhões de votos por correspondência em quatro estados.

Esta foi a segunda decisão judicial no espaço de uma semana a rejeitar o pedido dos republicanos para invalidar os resultados eleitorais, depois de um recurso na Pensilvânia ter sido desfavorável aos partidários de Trump.

Joe Biden. "Agora é hora de virar a página"

Com a confirmação do Colégio Eleitoral da vitória eleitoral a 3 de novembro, Joe Biden afirma que é "hora de virar a página" e destaca que o "abuso de poder" não conseguiu derrubar a democracia norte-americana.

"Na batalha pela alma [dos Estados Unidos] da América, a democracia venceu", disse Biden através de um trecho de um discurso que foi divulgado antecipadamente pela equipa do democrata.

Considerou que "a integridade" do processo eleitoral "foi preservada", por isso, "agora é hora de virar a página".

A crítica, apesar de não referir diretamente o nome, é dirigida ao Presidente cessante, o republicano Donald Trump, que continua a recusar aceitar a derrota e a alimentar teorias infundadas de fraude eleitoral.

"A chama da democracia foi acesa há muito tempo neste país. E agora sabemos que nada, nem mesmo uma pandemia ou um abuso de poder, pode apagar essa chama", acrescentou o democrata.

Estas declarações integram um discurso que Biden deverá fazer ainda esta noite, após ratificada a vitória nas presidenciais.

Os delegados do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reuniram-se para ratificar a vitória de Biden, apesar de Trump continuar a alegar injustificadamente que houve fraude eleitoral.

A vitória de Biden no sufrágio foi certificada depois de o democrata atingir 270 votos do total de 538 do Colégio Eleitoral.

Segundo a CNN, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, recusou-se a esclarecer se Trump vai ou não aceitar os resultados do Colégio Eleitoral de hoje.