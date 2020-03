Dia mais mortífero em Itália. China volta a registar aumento de novos casos

Covid-19, gripe e constipação. Quais as diferenças entre os sintomas?

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) reúne-se esta quarta-feira para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, doença que tem 41 casos confirmados em Portugal, como a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

A China registou esta terça-feira 24 novos casos de contágio pelo Covid-19, incluindo dez "importados", ao mesmo tempo que morreram 22 pessoas, informou a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Também a Coreia do Sul anunciou esta quarta-feira um aumento no número infetados com o novo coronavírus, o que acontece pela primeira vez em cinco dias, ao registar mais 242 casos e seis mortos nas últimas 24 horas.

A Turquia anunciou esta quarta-feira o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num homem que regressado da Europa.

Itália, o país mais atingido da Europa pelo novo coronavírus covid-19, aumentou o número de mortes para 631 e o número de casos para mais de 10 mil. Nesta terça-feira registaram-se mais 977 novos casos e 168 mortes, o que tornou este o dia mais mortal em solo transalpino.

Nova Iorque colocou a National Guard em campo para ajudar a conter a propagação covid-19. "É uma ação dramática, mas é a maior área metropolitana do país. Isto é literalmente uma questão de vida ou de morte", disse o governador do estado, Andrew Cuomo.

Futebol cada vez mais afetado

O presidente do Getafe, Ángel Torres, anunciou nesta terça-feira que a equipa espanhola não viajará para Milão para enfrentar o Inter no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, agendado para quinta-feira.

O jogo entre Arsenal e Manchester City da liga inglesa, agendado para esta quarta-feira, foi adiado depois de vários jogadores do emblema londrino terem sido colocados em quarentena. O Arsenal disse que jogadores e quatro funcionários vão ficar em isolamento em suas casas depois de terem estado em contacto com o presidente do Olympiakos, Vangelis Marinakis, que testou positivo para o covid-19.