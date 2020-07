China. Região de Xinjiang em alerta devido a novos casos de covid-19

Covid-19. Mutação no novo surto em Pequim semelhante a variante portuguesa

A capital da região de Xinjiang, no oeste da China, reduziu a maioria dos voos para a cidade na sexta-feira e fechou o metro e suspendeu o serviço de autocarros após a deteção de várias infeções pelo novo coronavírus, afirmaram as autoridades chinesas e os media controlada pelo estado.

Até agora, pelo menos cinco casos relacionados a Urumqi, a capital de Xinjiang, foram detetados, incluindo um homem que foi confirmado positivo depois de viajar da cidade para a província de Zhejiang, no leste do país.

As notícias de novos casos levaram os meios de comunicação estatais de Urumqi a emitir garantias de que os supermercados tinham stoks de alimentos, numa aparente tentativa de desencorajar a compra em massa.

Os novos casos ilustram a dificuldade contínua que a China enfrenta para eliminar o contágio, que surgiu na cidade de Wuhan, no centro da China, no final do ano passado, antes de se espalhar por todo o país e globalmente.

As medidas restritivas em todo o país e os testes generalizados de despiste à covid-19 colocaram o surto sob controlo dentro das fronteiras chinesas. No entanto, surgiu um novo surto em Pequim em junho, infetando mais de 330 pessoas antes de ser contido.

As autoridades da aviação anunciaram que 89% dos voos que servem Urumqi foram cancelados, e o sistema de metro anunciou que a única linha da cidade foi encerrada ao final de quinta-feira.

Não foi indicado quando é que o serviço normal do metropolitano poderia ser retomado.

Os serviços públicos de autocarros também foram suspensos e os veículos foram submetidos a desinfecção completa, enquanto os funcionários vão ser obrigados a fazer os testes de despiste à covid-19, anunciaram as autoridades.

A China registou um total de mais de 83 mil infeções e 4.634 mortes.