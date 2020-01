Censura alemã a filmes norte-americanos contou com apoio de Hollywood

A palavra colaboração pode ter vários sentidos. Tanto designa, por exemplo, um trabalho conjunto em condições iguais, como a vergonhosa submissão de um país que disfarça a derrota militar propondo-se a colaborar com o vencedor:caso da França de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945).

A colaboração entre os empresários de Hollywood e o governo nazi entre 1933 e a entrada dos EUA na Segunda Guerra não é mais honrosa do que a de Vichy. Pelo contrário, a julgar pela documentação que o pesquisador Ben Urwand reuniu e interpretou em "O Pacto entre Hollywood e o Nazismo", publicado pela editora Leya [também está à venda em Portugal].

A palavra "colaboração", inscrita no título original ["The Collaboration: Hollywood's Pact With Hitler"], desapareceu na edição brasileira e deu lugar ao eloquente subtítulo "como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler".

O que vem no interior do livro não contradiz a afirmação. Apenas esclarece que a censura alemã aos filmes americanos começa alguns anos antes, mais precisamente em 1930, com a reação ao que os alemães viam como conteúdo antialemão de certas produções, como "A Oeste nada de novo" e "Anjos do Inferno". Se até ali o sentimento nacional prevalecia, as milícias nazis já agiam de forma tradicional e ainda atual, promovendo tumultos nos cinemas que exibiam esses filmes.

Com a ascensão do nazismo ao poder, os métodos mudam, mas Hollywood, não. A Alemanha é o país de onde vêm as melhores receitas para seus filmes, tirando os EUA. E, com a notável exceção de Carl Laemmle, dono da Universal, e em parte da Warner, Hollywood inicia um período de estreita colaboração com o novo regime.

Ressalte-se: com raras exceções, os magnatas de Hollywood eram judeus e sabiam perfeitamente que o nazismo tinha os judeus na conta de inimigos do regime (junto com ciganos e, claro, comunistas).

Fred Zinnemann, para não ir longe, deixou a Alemanha assim que os nazis se instalaram no poder. Laemmle não só tirou os seus familiares do país de imediato como financiou a fuga de centenas de judeus para os EUA. É o único gesto de altivez hollywoodiano no meio de um quadro deplorável.

Os nazis, a começar por Hitler, gostavam do cinema americano. Queriam mesmo imitá-lo.

Necessitavam desses filmes para entreter as suas plateias. No entanto, é nesse momento que ganha relevo a figura de Georg Gysling, cônsul alemão em Los Angeles e encarregado de vetar roteiros, atores, personagens e diretores judeus, além de negociar cortes com os produtores e com a própria censura americana.

As tentativas de fazer filmes antinazis foram abortadas, todas, até ao início da guerra. E Urwand nota que, durante esse período, não existe sombra de personagem judeu no cinema americano. Quando Chaplin se dispôs a fazer "O Grande Ditador", relatórios constantes eram enviados ao governo alemão pelo seu cônsul. E mesmo Chaplin pensou em colocar na gaveta a sua demolidora sátira do hitlerismo.

Em 1939, apenas a Warner lançou o seu "Confissões de um Espião Nazi", apesar da oposição de outros estúdios (mas com a aprovação pessoal do presidente Roosevelt - ah, a velha ladainha de que o cinema americano é independente de ação estatal...). Entretanto, Fox, Metro, Paramount continuavam a colaborar com a Alemanha nazi, de onde United, Warner e Universal estavam banidas.

Para não ir longe, quando Lubitsch lançou "Ser ou Não Ser", comédia vigorosamente antinazi, com distribuição da United Artists, enfrentou críticas ferozes nos próprios EUA (outra lenda: a de que estúdios não influenciam a crítica nos EUA). Foi com o tempo que o filme se tornou um clássico.

Voz praticamente isolada neste contexto, o escritor e jornalista Ben Hecht bateu-se como pôde desde 1939 para que fossem divulgadas as atrocidades nazis contra os judeus.

A partir de notícias na imprensa da época, já sabia da morte de 2 milhões de judeus em 1942. O Holocausto em plena marcha continuava a passar em branco para embaixadores (como Joseph Kennedy), para o Departamento de Estado e até para a maior dos grandes estúdios de cinema americanos, como a poderosa MGM de Louis B. Mayer, cujo célebre leão rosnava bem baixo diante das atrocidades hitleristas.

Ben Urwand produziu um livro fartamente documentado não apenas sobre o funcionamento dos estúdios de cinema como, sobretudo, a forma como a ganância afeta o juízo de homens que em outras circunstâncias são considerados notáveis, mas também capazes de se desinteressarem, por dinheiro, da sorte de milhões de seres humanos.

