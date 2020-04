Bill e Mary foram casados 63 anos. O covid matou-os com horas de diferença

Bill Dartnall, de 90 anos, disse aos médicos que não queria receber oxigénio, depois de saber da morte da mulher, vítima de covid-19. Morreu horas depois de Mary, de 81 anos. O casal estava junto há 63 anos e, segundo a família, "não sabiam viver um sem o outro".

Os dois acabaram por morrer no mesmo dia, no domingo de Páscoa, no Hospital Geral de Southampton, no Reino Unido.

A filha de Bill e Mary Dartnall, Rosemary, contou à BBC que após saber da morte da mulher, o pai recusou tratamento para a covid-19, após ter testado positivo, explicando que "não queria estar aqui sem a mãe".

Os dois estavam casados há 63 anos e viviam numa casa de repouso temporário no hotel Holiday Inn quando Mary Dartnall ficou doente e foi levada para o hospital, no final de março.

"Não poder dar-lhes as mãos no fim é difícil"

Dartnall sofreu um AVC poucos dias depois e foi internado no mesmo hospital, onde também testou positivo à covid-19.

"Eles eram uma equipa. A vida não foi sempre um jardim de rosas, mas eles passaram por tudo juntos", explicou a filha do casal.

"Já é horrível perder os pais, mas estar longe e não poder ficar ao seu lado e dar-lhes as mãos no fim das suas vidas tem sido muito difícil", acrescentou Rosemary.

Sobre os pais, disse ainda que eram "empreendedores, trabalhadores e faziam as coisas de maneira diferente".

"Eram pessoas bastante especiais. Trabalharam muito ao longo da vida", contou.

Ann Dartnall, outra filha do casal, contou mais sobre a vida de Bill: depois de trabalhar em barcos que faziam transporte de bananas e de limpar chaminés - tornou-se no melhor limpa-chaminés da região -, o pai apaixonou-se pela apicultura e chegou a ser presidente da Associação Britânica de Apicultores.

Bill chegou a fazer campanha para que os agricultores limitassem a pulverização química e assim proteger as abelhas. Morreu no mesmo dia que a companheira de uma vida inteira., ambos vítimas do novo coronavírus.