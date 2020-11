Candidato a eleições estaduais nos EUA eleito um mês após morrer

Um candidato republicano às eleições para a Câmara dos Representantes do estado do Dacota do Norte, nos Estados Unidos, foi eleito esta quarta-feira, um mês depois de morrer com uma infeção de covid-19.

O nome David Andahl, de 55 anos, manteve-se nos cadernos eleitorais apesar de ter morrido. Agora, cabe ao Partido Republicano indicar quem irá ocupar o lugar, embora haja ainda a possibilidade de se realizar uma nova eleição, mas para tal é preciso que chegue ao governador do estado uma petição popular a solicitar um novo ato eleitoral.

David Andahl morreu quatro dias depois de ter apresentado os primeiros sintomas de infeção por covid-19, tendo no seu obituário sido distinguido pelo seu "amor ao estado" do Dakota do Norte. "Era apaixonado por muitas coisas e tinha a esperança de entrar na Câmara e ajudar", afirmou a mãe Pat Andahl em declarações ao Bismarck Tribune.