Cada pessoa infeta em média menos de uma na Alemanha

Alemanha reabre já algumas lojas mas as escolas só recebem alunos em maio

Cada pessoa infetada por coronavírus na Alemanha está a infetar menos do que uma pessoa, segundo dados publicados pelo Instituto Robert Koch nesta quinta-feira.

A taxa de infeção de pessoa para pessoa caiu para 0,7 numa fase em que a Alemanha se prepara para aliviar as medidas de contenção a partir de segunda-feira.

A taxa de infeção é um indicador importante para os políticos calibrarem os passos graduais da potência europeia para sair do bloqueio que viu escolas e a maioria das empresas fecharem com o intuito de conter a propagação do vírus.

A partir de segunda-feira, lojas até 800 metros quadrados poderão reabrir se cumprirem as regras de higienização, disse a chanceler Angela Merkel esta quarta-feira. E as escolas devem começar a ser reabertas a partir de 4 de maio, com prioridade para os alunos que em breve vão fazer exames.

Enquanto isso não acontece, as regras de contenção vão permanecer em vigor, para impedir que grupos de mais de duas pessoas se reúnam em público, exceto familiares que morem juntos, enquanto grandes eventos públicos vão continuar proibidos até 31 de agosto.

"A curva (de infeções) ficou mais achatada, mas ainda precisa de estar numa forma que não sobrecarregue o nosso sistema de saúde", disse Merkel na quarta-feira, ao anunciar as restrições.

Com uma taxa de infeção perto de 1,0, a chanceler e os ministros julgam ter chegado o momento certo para começar a sair do bloqueio.

"Mesmo se assumirmos que uma pessoa infetou outras 1,1, atingiríamos os limites do nosso sistema de saúde e das camas de cuidados intensivos em outubro", alertou Merkel. "Se assumirmos uma taxa de 1,2., atingiríamos o limite do sistema de saúde em julho. E com uma taxa de 1,3 - o que não parece muito - chegaríamos lá em junho", acrescentou.

"Temos pouca margem de erro", disse Merkel, acrescentando que "cautela deve ser a palavra de ordem, não excesso de confiança".