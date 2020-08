Brad Pitt nomeado para Emmy com imitação de Anthony Fauci

Brad Pitt foi nomeado para a categoria de melhor Ator Convidado com a sua interpretação do principal infeciologista americano, depois de ter imitado no também famoso programa da NBC Saturday Night Live, em abril.

O ator de 56 anos fez esta interpretação depois de Anthony Fauci, que ficou famoso nos briefings diários sobre a pandemia nos Estados Unidos, ter dito que gostaria de ver Brad Pitt a encarnar o seu papel..

No final de abril, Pitt apareceu de surpresa no programa e sem sair de casa, vestiu o fato do médico. "Primeiro que tudo, quero agradecer a todos as idosas americanas que me enviaram emails de apoio, muitos deles gráficos", disse. Neste papel não faltaram as criticas ao presidente americano, que tem sido acusado de desinformação sobre a pandemia. "Gostava de explicar aquilo que o Presidente Trump estava atentar dizer", gozou ainda o ator, imitando Fauci.

O sketch prosseguia com imagens de Donald Trump e algumas das suas reações ao surto, uma das quais sobre a sua crença de que "vamos ter uma vacina relativamente em breve".

No final, Brad Pitt tirou a peruca e os óculos para se dirigir a séria, ao verdadeiro dr. Anthony Fauci: "Obrigado pela sua calma e clareza neste angustiante tempo. E obrigado a vocês, pessoal médico e às vossas famílias, aqueles que estão na linha da frente".

O infeciologista manifestou-se muito satisfeito com a sua imitação, e classificou Pitt de "uma pessoa com muita classe".