Bolsonaro tornou-se um dos 1.626.071 infetados com Covid-19 no Brasil

Jair Bolsonaro anunciou ter testado positivo para Covid-19 nesta terça-feira no Palácio do Alvorada. "Mais cedo ou mais tarde sabíamos que ia atingir uma parte considerável da população, eu mesmo, se não tivesse feito exame, que deu positivo, não teria sabido que tinha a doença", disse o presidente da República do Brasil em conversa com a imprensa por volta das 16.30, hora portuguesa.

Segundo os números oficiais havia até ontem 1.626.071 brasileiros contaminados e 65.556 óbitos.

"Começou domingo, com uma certa indisposição, agravou-se na segunda-feira, com cansaço, indisposição e febre de 38 graus. O médico da presidência, apontando a contaminação por covid-19, pediu para fazer uma tomografia no hospital. A equipa médica decidiu dar hidroxicloroquina e aztromicina. Como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite senti uma melhora, às 5 da manhã tomei a segunda dose e estou me sentindo bem", disse Bolsonaro, que tem 65 anos, ou seja, está no grupo de risco.

O presidente do Brasil cancelou todas as atividades exteriores da agenda. Mas afirma que vai continuar a trabalhar de casa, nomeadamente na busca de um ministro da educação - o governo não tem ninguém no cargo desde o início de junho depois de dois convites recentes terem acabado por não se concretizar.

Entretanto, Bolsonaro esteve com, pelo menos, 35 autoridades nos últimos tempos. Membros do governo como o ministro da defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, já até realizaram os testes.

No último sábado, Bolsonaro participou de um almoço ao lado do embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, em Brasília, para festejar o 4 de julho, dia da independência dos EUA. O presidente foi acompanhado por ministros e pelo filho deputado Eduardo Bolsonaro. Todos posaram para fotos sem máscara. O governo dos EUA já confirmou que Chapman passará por teste para verificar se está com covid-19.

A primeira reação ao anúncio partiu de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, com quem Bolsonaro tem mantido conflitos. Maia desejou-lhe "as melhoras rápidas" e disse que a prova de que a doença "é grave".

Ao longo dos últimos meses, Bolsonaro foi criticado por ter participado em manifestações e outro tipo de aglomerações sem máscara e dando abraços e beijos a apoiantes. Em março chamou a doença de "histeria", primeiro, de "gripezinha", depois, e disse ainda que, tendo "histórico de atleta", não temia contaminação, conforme a imprensa recordou nas últimas horas.

Sobre as mortes de compatriotas com a doença, sublinhou não ser "coveiro", já em abril, e respondeu "e daí?", quando confrontado com o recorde de mortes diárias, no dia 28 daquele mês.