Avião ucraniano terá sido abatido por míssil iraniano. Teerão nega

Famílias inteiras, recém-casados, estudantes, 15 crianças... As vítimas do desastre aéreo

O avião ucraniano que caiu em Teerão, causando a morte de 176 pessoas, foi atingido por um míssil do sistema de defesa antiaérea iraniano, avança a revista norte-americana Newsweek, citando uma fonte militar do Pentágono, um oficial dos serviços secretos americanos e um elemento dos serviços secretos do Iraque. Também a Sky News avança que o governo britânico confirma estar na posse de informações "muitos preocupantes" que apontam ter sido um míssil iraniano a provocar a queda do Boeing 737-800. O Irão já reagiu e diz que a acusação "não faz sentido".

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau vai dar uma conferência de imprensa sobre a queda do avião às 19.00 desta quinta-feira. No avião seguiam 68 canadianos.

O voo 752 da Ukraine International Airlines, com o Boeing 737-800 em rota do Aeroporto Internacional de Teerão para Kiev, parou de transmitir dados alguns minutos após a descolagem e pouco depois do Irão lançar mísseis contra bases militares que alojam forças dos EUA no Iraque. Acredita-se que a aeronave tenha sido atingida por um míisil do sistema de mísseis terra-ar Tor-M1 construído na Rússia, conhecido pela NATO como 'Gauntlet', disseram os três oficiais à Newsweek.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A avaliação do oficial do Pentágono, diz a Newsweek, é de que o desastre foi acidental, com o míssil a atingir por erro o avião. O Comando Central militar dos EUA recusou comentar o assunto à Newsweek .

Também o governo britânico estará a analisar relatórios que apontam no mesmo sentido. No desastre morreram três britânicos. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu uma "investigação completa, credível e transparente" sobre o desastre aéreo. "As informações que temos são muito perturbadoras e estamos a analisá-las com urgência", acrescentou um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro britânico.

Trump tem suspeitas

Donald Trump comentou esta quinta-feira à tarde o incidente e afirmou que tem "suspeitas" e acrescentou que "alguém pode ter um erro do outro lado". Disse o presidente americano: "Bem, eu tenho minhas suspeitas. Não quero dizer isso porque outras pessoas também têm essas suspeitas. É uma coisa trágica quando vejo isso. Mas alguém poderá ter cometido um erro do outro lado."

O presidente norte-americano assegurou ainda que as sanções económicas já estão em vigor e que foram reforçadas. "Está feito. Reforçamo-las. Já eram severas, mas nós endurecemo-las significativamente", disse Trump, referindo-se às sanções anunciadas, que complementam uma longa série de rondas de sanções aplicadas desde 2018, após o abandono dos EUA do tratado nuclear com o Irão.

Irão diz que "não faz sentido"

As autoridades iranianas rejeitaram já a tese de que o desastre do Boeing 737 da Ukraine International Airline, ocorrido na quarta-feira no Irão, esteja relacionado com um eventual ataque com mísseis, afirmando que essa teoria "não faz sentido".

"Vários voos domésticos e internacionais voam ao mesmo tempo no espaço aéreo iraniano à mesma altitude de 8.000 pés, e essa história de ataque com mísseis (...) não podia estar mais incorreta", indicou o Ministério dos Transportes iraniano, num comunicado.

"Esses rumores não fazem qualquer sentido", prosseguiu a nota informativa, que cita o presidente da Organização de Aviação Civil iraniana (CAO) e vice-ministro dos Transportes, Ali Abedzadeh.

O Presidente iraniano prometeu à Ucrânia uma investigação objetiva das causas do desastre aéreo com o Boeing 737 da companhia Ukraine International Airline, informou a Presidência ucraniana.

Hassan Rohani fez esta promessa durante uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

"Rohani assegurou que o Irão irá proporcionar aos peritos ucranianos acesso a todas as informações necessárias", acrescentou a nota oficial divulgada pela Presidência da Ucrânia, país que enviou para Teerão uma equipa de 45 investigadores para participar no inquérito em curso.

Volodymyr Zelenskiy sublinhou, por sua vez, que os peritos ucranianos já começaram a trabalhar para estabelecer "o mais rápido possível" as causas do desastre, que matou 176 pessoas, insistindo na realização de uma investigação "objetiva, completa e transparente".

Ucrânia pede provas

Perante estas alegações avançadas por fontes norte-americanas, a Ucrânia pediu ao Ocidente que forneça "provas" que possam ajudar na investigação sobre o desastre aéreo.

"O nosso país tem todo o interesse de que a verdade seja estabelecida. É por isso que apelamos aos parceiros ocidentais da Ucrânia: se têm provas que irão ajudar na investigação, pedimos que as forneçam", disse a Presidência ucraniana, num comunicado.

Oleksiy Danilov, do conselho de segurança ucraniano, admite que a queda pode ter sido provocada por um míssil, embora tenha declarado à AFP que estão a ser exploradas várias teses.

A equipa de 45 peritos ucranianos já está em Teerão e espera poder participar no inquérito em curso, em particular "na descodificação das caixas negras" do avião, referiu o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, num momento em que as autoridades iranianas estão a recusar o acesso às caixas negras do avião do fabricante norte-americano Boeing.

Segundo Sergei Danylov, alguns dos peritos ucranianos que estarão no Irão participaram na investigação do caso do voo MH17, da companhia aérea Malaysia Airlines, abatido em 17 de julho de 2014 por um míssil quando sobrevoava um território controlado por separatistas pró-russos no leste ucraniano.