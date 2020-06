Autarca de São Paulo luta contra o cancro e deu positivo ao covid-19

Bruno Covas, presidente do município de São Paulo, foi diagnosticado com covid-19, depois de um teste positivo realizado num exame de rotina.

O prefeito paulista não apresenta sintomas da doença, mas vai agora trabalhar em casa ficando em isolamento social.

Covas, que luta contra um cancro na cárdia (entre o estômago e o esófago) desde outubro de 2019, vai permanecer sob vigilância médica, mas entretanto já publicou um vídeo na rede social Instagram, no qual deixou a garantia que não vai abandonar o cargo que ocupa.

"Depois de quatro testes negativos, hoje, infelizmente, testei positivo para a covid-19. A orientação é ficar dentro de casa, já que não tenho sintomas, e não há necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Vou poder continuar a me reunir de forma online. A expectativa é a de que eu fique aqui por 10 dias", disse Bruno Covas, de 40 anos, que está no cargo desde abril de 2018.