Ator espanhol Antonio Banderas recuperado de covid-19

O ator espanhol Antonio Banderas anunciou nesta terça-feira que estava "curado" do coronavírus, que contraiu há várias semanas.

O ator conhecido pelos seus papéis em filmes como A Máscara de Zorro e Filadélfia, disse no Twitter que manteve um "confinamento disciplinado" por 21 dias desde que soube que estava infetado.

Banderas anunciou publicamente que tinha testado positivo no dia do seu 60.º aniversário, a 10 de agosto.

Na altura, disse que se sentia "relativamente bem, apenas um pouco mais cansado do que o normal".

Banderas não revelou onde passou as três semanas de quarentena, mas já sofreu um ataque cardíaco numa casa que possui na Grã-Bretanha.

Descrevendo-se na terça-feira como "curado", o ator acrescentou que os seus "pensamentos vão para aqueles que não foram tão afortunados" e "para aqueles que sofreram mais" do que ele. "Também desejo força a quem está no meio da luta", disse Banderas.

Em janeiro, o ator recebeu a sua primeira nomeação para um Óscar pelo papel desempenhado no filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, Pain and Glory, no qual interpreta um cineasta em declínio que reflete sobre a sua vida. Porém, o prémio de melhor ator principal foi para Joaquin Phoenix.