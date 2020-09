Assessor científico alerta para risco de 200 mortes por dia no Reino Unido

AstraZeneca/Oxford suspende ensaio clínico de vacina. Voluntário no Reino Unido teve reação adversa

Inglaterra proíbe ajuntamentos com mais de seis pessoas. Boris Johnson quer milhões de testes diários

Governo admite novo confinamento no Reino Unido como "último recurso"

DN com Lusa

Numa declaração pública transmitida na televisão, Vallance disse que o número de infeções está a duplicar cada sete dias e que, se este ritmo continuar, em meados de outubro o Reino Unido poderá ter 50 mil casos por dia.

No domingo, o Reino Unido anunciou ter registado mais 3.899 novas infeções e 18 mortes de covid-19 nas 24 horas anteriores, isto depois do sábado ter contabilizado 4.422 novos casos, o número mais alto desde maio.

"Cinquenta mil casos por dia levariam, um mês mais tarde, em novembro, a cerca de 200 mortes por dia", avisou Vallance, alertando que esta não é uma previsão de como a situação vai evoluir, mas "pretende mostrar a rapidez com que pode evoluir se a duplicação continuar"

"Já existem medidas em vigor que devem desacelerar e garantir que não entremos nesse crescimento exponencial e acabemos com os problemas que se podem prever como consequência. Mas requer rapidez, requer ação e requer [medidas] suficientes para ser capaz de reduzir [os números]", vincou.

O diretor geral de Saúde, Chris Whitty, que também interveio na declaração feita para a televisão, disse que o Governo está a tentar avaliar a melhor maneira de "controlar a propagação do vírus antes de um período de inverno muito difícil".

Whitty disse que os próximos seis meses vão ser complicados e que a mortalidade pode aumentar, não só devido a mortes diretas, mas também devido à potencial sobrecarga dos serviços de saúde públicos, que poderão resultar em mortes indiretas devido à redução de tratamentos ou diagnósticos a outros tipos de doença.

Esta foi a primeira declaração pública de Vallance e Whitty para a televisão sem a presença de um membro do Governo.

A imprensa britânica tem especulado sobre um potencial anúncio de novas medidas nos próximos dias pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Além de ter proibido ajuntamentos de mais de seis pessoas e imposto restrições adicionais em regiões do norte e centro de Inglaterra devido a surtos localizados, no domingo o governo britânico anunciou novas sanções para quem não respeitar as regras.

As pessoas que testem positivo ou apresentem sintomas de coronavírus devem auto-isolar-se durante 14 dias, senão podem ser penalizadas com multas de mil libras (1.090 euros) até dez mil libras (11 mil euros), no caso de reincidência.

Para encorajar o cumprimento das regras, as pessoas com rendimentos baixos poderão receber uma ajuda de 500 libras (545 euros), caso não tenham a possibilidade de recorrerem ao teletrabalho no período de quarentena.

O Reino Unido é o país com o maior número de mortos na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos EUA, Brasil, Índia e México.

Desde o início da pandemia de covid-19, o Reino Unido contabilizou 41.777 óbitos e 394.257 de casos de contágio confirmados.