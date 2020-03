Alemanha regista as duas primeiras mortes por Covid-19

A Alemanha registou esta segunda-feira as duas primeiras mortes de pessoas infetados pelo novo coronavírus que causou uma epidemia que atinge já todos os países da União Europeia, anunciaram as autoridades locais. Uma mulher de 89 anos morreu em Essen, na Renânia do Norte-Vestfália, o maior dos 16 estados do país, segundo a autarquia local.

A outra morte ocorreu na mesma região, em Heinsberg, uma vila próxima da Holanda, que nos últimos dias se tornou num dos principais focos do surto na Alemanha, país onde já se contabilizam 1164 casos confirmados (124 novos nas últimas 24 horas).

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afetando cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Portugal regista já mais de 30 casos confirmados de infeção.