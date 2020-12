Carro atinge pessoas na rua e faz dois mortos na Alemanha

Duas pessoas morreram atropeladas e várias ficaram feridas depois de um veículo ter avançado esta terça-feira sobre uma zona pedonal da cidade de Trier, no sudoeste da Alemanha, de acordo com a polícia local.

O motorista, de 51 anos, foi detido e o veículo apreendido, segundo uma mensagem publicada pela polícia de Trier na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A polícia e as equipas de resgate pediram às pessoas para evitarem o centro da cidade, desconhecendo-se ainda mais pormenores sobre o incidente.

Trier fica no estado da Renânia-Palatinado, a cerca de 200 quilómetros a oeste de Frankfurt, perto da fronteira com o Luxemburgo.

"Temos várias pessoas feridas na zona pedonal, que foram atropeladas por um carro. O carro está em segurança, o condutor foi detido", disse um porta-voz da polícia

A polícia de Trier também pediu ao público que evitasse divulgar informações erróneas sobre o incidente. "Por favor, não espalhe especulações. Podem ser obtidas informações fiáveis do pessoal da Polícia de Trier", tuitou o departamento de polícia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português, também através do Twitter, expressou "solidariedade para com as famílias das vítimas do atentado", e reiterou o apoio às autoridades alemãs.