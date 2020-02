"Ajude-me, ajude-me!". Menina de seis anos detida por polícia na Florida

Algemada e a soluçar, uma menina de seis anos foi detida e levada da escola num carro-patrulha da polícia da polícia da Florida. As imagens, capturadas pela body-cam dos agentes, foram divulgadas esta terça-feira, a pedido da família que denunciou a situação (ver aqui o vídeo na BBC, que alerta para as "cenas angustiantes").

De acordo com a imprensa internacional, Kaia Rolle foi levada com as mãos presas atrás das costas, com umas algemas zíper em plástico, depois de uma birra na escola, que terá incluído pontapés e socos nos funcionários da escola. Enquanto era detida, Kaia chorava e implorava ao agente : "Ajude-me, ajude-me por favor!".

quando está a ser conduzida ao carro-patrulha, ouve-se a sua voz entrecortada por soluços a dizer: "Não quero entrar num carro-polícia". Ao que respondeu o polícia: "Você precisa!". "Por favor, dê-me uma segunda oportunidade", insiste Kaia.

Este caso teve lugar em setembro de 2019 na escola Lucious & Emma Nixon, cujos responsáveis chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, Kaia estava sentada a ouvir uma professora. Vê as algemas e pergunta para que são. Quando o polícia diz "são para ti", ela desata a chorar angustiada.

O agente que deteve Kaia foi demitido por violar as regras da polícia, segundo as quais a detenção de crianças com menos de 12 anos tem que ter autorização e a presença de um superior hierárquico. Atualmente na Florida não há idade mínima para detenções.

No vídeo que filmou com a body-cam, Dennis Turner gaba-se de ter detido mais de seis mil pessoas na sua carreira e muitos menores, incluindo um de sete anos por furto em lojas. O polícia pergunta aos professores que idade tem Kaia e quando estes lhe respondem que tem seis, exclama: "Então bateu o meu recorde!".

Segundo a imprensa de Orlando, no mesmo dia da detenção de Kaia, este agente deteve no mesmo dia outro menino de seis anos. A procuradora estadual, Aramis Ayala, anunciou, no entanto, que as acusações de mau-comportamento que lhe tinham sido imputadas pela polícia, foram retiradas.

A avó da menina revelou que as autoridades tiraram impressões digitais da menina, enquanto esteve no centro de detenção juvenil. Meralyn Kirkland adiantou que a neta foi, entretanto, transferida para uma escola privada.