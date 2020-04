431 mortos em Itália, o registo mais baixo desde o dia 19 de março 

As autoridades sanitárias italianas anunciaram este domingo o número mais baixo de mortos desde o dia 19 de março. Nas últimas 24 horas foram registados 431 óbitos por coronavírus no território, uma descida significativa, uma vez que no sábado tinha-se registado 619 vítimas mortais.

No total, desde o início da pandemia, Itália contabilizou 19 899 óbitos, o valor mais alto da Europa e, agora, o segundo do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos.

Ainda segundo os dados divulgados este domingo, também se registaram 4092 novos contágios nas últimas 24 horas, sendo agora os casos positivos de 156 363 pessoas.

Quanto aos recuperados, atingem agora os 34 211, depois de nas últimas 24 horas se ter registado 1677 pessoas recuperadas, ainda assim menos 402 do que no dia anterior.

A proporção entre testes realizados feitos e casos identificados é de um infetado para cada 11,4 testes feitos, o que corresponde a 8,8% de casos positivos.

Na conferência de imprensa deste domingo, o professor Luca Richeldi, da fundação Universitária Agostino Gemelli e que desempenha as funções conselheiro do governo italiano para a pandemia, deixou uma mensagem de esperança quanto ao futuro: "Os dados mostram que as medidas de confinamento domiciliário estão a ter impacto".

"Existem três indicadores estamos sempre a vigiar e que, neste momento, são todos encorajadores. O primeiro é o número de pacientes internados que há uma semana cai dia após dia, e hoje são 297 menos que ontem. É a queda mais consistente desde o início da crise", começou por dizer Richeldi, que explicou que o segundo indicador é a "diminuição do número de pessoas nos cuidados intensivos pelo nono dia consecutivo", o que em sua opinião "é importante porque diminiu a pressão sobre os profissionais que tentam salvar a vida dos doentes". O terceiro indicador é "o número de mortos, ainda alto (431) e doloroso, mas está no nível mais baixo das últimas duas semanas".