Volvo lança em Portugal o ES90: 100% elétrico e pensado para "abrandar o ritmo e encontrar o equilíbrio"

A Volvo apresentou esta quarta-feira, 13 de novembro, em Portugal, o seu mais recente modelo que marca o início de uma nova era para a marca: o ES90. Este modelo, um fastback 100% elétrico é equipado com tecnologia de 800 volts, que permite "carregamentos ultrarrápidos" e permite uma autonomia de cerca de 700 quilómetros com uma única carga. Um bom exemplo da autonomia que permite este Volvo ES90 é o de poder percorrer 300 quilómetros apenas com um carregamento de 10 minutos.Na apresentação deste novo modelo, em Lisboa, Domingos Silva, managing director da Volvo Car Portugal, sublinhou que que este ES90 "representa um passo importante na consolidação da visão" da marca sueca. "Este fastback com alma de SUV combina tecnologia de ponta, design escandinavo, segurança e conforto num espaço pensado para acompanhar todos os momentos da vida", acrescentou, destacando ainda que "reflete na perfeição a essência da Volvo", uma vez que permite aos utilizadores "repensar prioridades, a abrandar o ritmo e encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal". E, na verdade, a marca sublinha que o ES90 é "inspirado pelo conceito For Life in Balance”, pois um dos pressupostos é que surja como "a resposta ideal para quem procura um automóvel que se adapta a tudo, do trajeto diário para o trabalho a uma viagem de fim de semana, de uma reunião no centro da cidade a um treino de Ironman"..Com uma bagageira de 424 litros, que pode ser expandida para 733 litros se forem rebatidos os três bancos traseiros, o Volvo ES90 tem um compartimento dianteiro com 22 litros, que serve para guardar os cabos de carregamento ou outro tipo de equipamentos.Quanto ao exterior há sete opções de cores à escolha, havendo ainda quarto opções de jantes, que são entre 20 e 22 polegadas.Os interiores foram pensados para o "bem-estar", sendo um habitáculo espaçoso, beneficiando de 3,1 metros de distância entre os eixos. Tem seis tipos de iluminação diferentes, que permitem dispor de diferentes tipo de ambiente. Além disso, tem um teto panorâmico com proteção UV de 99,9%, que amplia a luminosidade. Na versão eletrocrómica, é possível ajustar a transparência do vidro através de um botão, permitindo reduzir o brilho ou aumentar a privacidade.De acordo com a marca, trata-se um automóvel com uma acústica "superior", uma vez que o habitáculo é "um dos mais silenciosos de sempre da Volvo", permitindo usufruir do sistema de som Bowers & Wilkins, que está disponível em três versões, com 25 altifalantes e tecnologia Dolby Atmos.O ES90 é também reflexo de uma preocupação ambiental, uma vez que utiliza materiais reciclados e naturais.Refira-se ainda que o ES90 dispõe de tecnologia Superset da Volvo Cars, um sistema modular de hardware e software já utilizado no modelo EX90, que vai suportar os próximos modelos elétricos da marca e, como tal, permite melhorias contínuas de desempenho e segurança.Este novo modelo da Volvo foi concebido tendo a segurança como ponto fulcral, dispondo por isso de com cinco radares, sete câmaras e doze sensores ultrassónicos, que permite antecipar riscos e proteger ocupantes e peões.O sistema de infotainment do ES90 disponibiliza Google Maps, Google Assistant e Google Play, com conectividade 5G e suporte da plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies. Todas as informações de condução surgem no visor de 9 polegadas e no head-up display, enquanto o ecrã central de 14,5 polegadas concentra todas as funções de navegação a climatização. Por outro lado, a visão 3D de 360° auxilia nas manobras mais exigentes.O ES90, o sexto modelo totalmente elétrico da Volvo, está disponível em Portugal por um preço a partir de 55.521 euros + IVA.