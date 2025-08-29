Volvo apresenta o novo XC70 híbrido plug-in com autonomia elétrica de 200 quilómetros

A Volvo apresentou oficialmente o seu novo XC70 híbrido plug-in, um SUV que tem como mais destacada característica permitir 200 quilómetros de autonomia elétrica, o que conjugado com o motor de combustão permite viagens de mais de 1.200 quilómetros sem quaisquer recarregamentos ou reabastecimentos, o que representa a maior autonomia de sempre para um automóvel da marca sueca.O Volvo XC70 pode ter duas baterias de capacidades elevadas, uma de 21,2 kWh e outra de 39,6 kWh. Em modo de carregamento rápido, esta nova aposta da marca sueca permite carregar 80% da bateria em 23 minutos.Veja as imagens divulgadas pela marca sueca:.Refira-se que o motor a gasolina é de 1,5 litros, turbo e 160 cavalos, podendo ser conjugado com dois motores elétricos (se for de tração dianteira) ou três motores elétricos (tração integral).A versão de tração dianteira tem uma potência máxima combinada de 234 kW, enquanto a versão de tração integral chega aos 340 kW, que permite a este XC70 ir dos 0 aos 100 km/h em 5,3 segundos."O XC70 assinala a nossa entrada estratégica no segmento dos híbridos plug-in com autonomia alargada, modelos que representam a ponte perfeita com vista à eletrificação total", explicou Hakan Samuelsson, CEO da empresa, garantindo que "oferece uma alternativa altamente atrativa aos clientes que ainda não estão preparados para os automóveis totalmente elétricos". Este novo modelo começará por ser lançado na China, estando a Volvo a avaliar a introdução do modelo noutros mercados. Ainda assim, a marca admite que possa vir a ser comercializado na Europa.Para já, vai ser colocado à prova na China, onde vai tomar o lugar do XC60, que está há oito anos no mercado, embora seja mais caro.No que diz respeito ao preço, o novo Volvo XC70 híbrido plug-in já pode ser encomendado na China a partir de 35 900 euros 39 500 euros, respetivamente nas versões de tração dianteira e integral..Volvo Car Portugal tem, pela primeira vez, diretor de origem portuguesa .Volvo EX30: O mais pequeno e ambicioso SUV da marca sueca