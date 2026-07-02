Stellantis é líder nas vendas auto nacionais

O Peugeot 2008 e o Peugeot 208 são os automóveis de passageiros mais vendidos em Portugal. As marcas francesas que integram o grupo multinacional Stellantis fecharam o semestre com uma quota de mercado de 25,3%, depois de em junho terem conseguido uma quota de 25,7% nas vendas totais, com 7.626 matrículas. Ainda no mês de junho a Stellantis liderou vendas nos veículos de passageiros e nos comerciais ligeiros. No total do semestre registou 38.942 matriculas.No mês de junho as vendas do grupo, que incluem marcas como a Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leapmotor, entre outras, fixaram-se 15% acima da média do mercado, segundo a própria Stellantis, que cita dados da ACAP, a associação do setor.Em termos de marcas nacionais e relativamente ao mês de junho, a Peugeot registou uma quota de 9,7%, com outras marcas a registarem subidas homólogas impressionantes, caso da Fiat com mais 67% e a Alfa Romeo com mais 56%, enquanto a marca chinesa representada pela Stellantis, a Leapmotor mostrou uma progressão em junho e em termos homólogos de 18 vezes.O Peugeot 2008 é o carro com maior volume de vendas em Portugal, com 4823 viaturas entregues no semestre, seguindo-se o Peugeot 208 com 3780 unidades entregues. O Citroën C3 está na 4ª posição do ranking de vendas de particulares no semestre, e o Opel Corsa, igualmente do grupo, fecha o top 10 de vendas nos primeiros seis meses do ano. A nível de viaturas elétricas e eletrificadas, a Stellantis também liderou no semestre com mais de oito mil viaturas matriculadas, o que lhe deu uma quota de mercado no semestre de 21,2%. No mercado de comerciais ligeiros elétricos s Stellantis vendeu 1.687 unidades, o que corresponde a uma quota de 52,9%, tendo sido destaque nas transações alguns furgões 100% elétricos produzidos em Mangualde.