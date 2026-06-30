Stellantis inverte rumo e vai importar novo SUV da Jeep feito na China para a Europa até 2030

Naquela que é uma reviravolta estratégica profunda, a Stellantis confirmou esta segunda-feira (29 de junho) que irá comercializar um novo SUV de grandes dimensões da marca Jeep inteiramente fabricado na China no mercado europeu. O modelo, que assumirá o papel de topo de gama da insígnia de origem americana na região, será produzido no complexo industrial da Dongfeng Motor Corp., em Wuhan, com o arranque da comercialização previsto até ao final da corrente década.Esta decisão representa uma inversão face à política que tinha sido implementada em 2022 pelo anterior CEO, o português Carlos Tavares, que na altura promoveu o desinvestimento nas operações fabris em solo chinês para mitigar riscos geopolíticos. Sob a nova liderança global do actual CEO, o italiano Antonio Filosa, o grupo optou por reatar e aprofundar os laços operacionais com os parceiros estatais chineses, priorizando a competitividade de custos e o acesso a plataformas de grande escala numa fase de forte pressão sobre as margens de lucro no Velho Continentee.O plano desenhado pela administração assume contornos bidireccionais e contesta a tradicional resistência europeia à expansão industrial asiática. Em contrapartida pela cedência das linhas de montagem de Wuhan para o novo projecto da Jeep, a Stellantis e a Dongfeng estabeleceram um acordo para a criação de uma joint venture pioneira. O pacto permitirá à tecnológica chinesa produzir modelos das suas próprias marcas directamente numa das unidades fabris do grupo Stellantis situadas em território francês, contornando assim eventuais barreiras alfandegárias europeias.A introdução deste novo SUV fabricado na China insere-se num plano mais ambicioso de expansão da marca no mercado europeu. Segundo revelou Fabio Catone, director da Jeep para a Europa, a marca planeia triplicar a sua oferta na região nos próximos quatro anos, passando dos actuais dois modelos comercializados para um total de seis propostas até 2030.A renovada linha de produtos incluirá o compacto Avenger, o SUV médio Compass e o Recon — um modelo puramente eléctrico de forte pendor todo-o-terreno cuja chegada aos concessionários nacionais está já agendada para o decorrer do próximo ano. Em sentido inverso, e confirmando o impacto das severas restrições ambientais da União Europeia sobre as motorizações tradicionais, o icónico Wrangler foi retirado do catálogo europeu, não estando prevista qualquer variante para o seu regresso.A liderança europeia da Jeep desvalorizou os riscos de uma potencial reação negativa por parte dos clientes mais puristas devido à deslocalização da produção de um emblema historicamente ligado à identidade norte-americana. A marca argumenta que o novo modelo de grandes dimensões foi concebido sob estritas especificações internacionais e que a utilização da capacidade instalada na China é essencial para garantir viabilidade comercial num segmento altamente disputado.Com esta movimentação, a Stellantis alinha-se com a tendência crescente de construtores do Ocidente que recorrem à infra-estrutura e cadeias de valor integradas asiáticas para otimizar o desenvolvimento de novos projetos, transformando a China num polo exportador estratégico de veículos e de tecnologia para o mercado europeu.