O Jeep Recon, o novo SUV 100% elétrico da marca, ainda foi concebido nos Estados Unidos e as primeiras unidades estão previstas chegar ao mercado europeu já no próximo ano.
O Jeep Recon, o novo SUV 100% elétrico da marca, ainda foi concebido nos Estados Unidos e as primeiras unidades estão previstas chegar ao mercado europeu já no próximo ano.Jeep
Motor 24

Stellantis inverte rumo e vai importar novo SUV da Jeep feito na China para a Europa até 2030

Acordo estratégico com a Dongfeng prevê a produção do modelo topo de gama em Wuhan e a abertura de fábricas francesas a marcas chinesas.
Ricardo Simões Ferreira
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Naquela que é uma reviravolta estratégica profunda, a Stellantis confirmou esta segunda-feira (29 de junho) que irá comercializar um novo SUV de grandes dimensões da marca Jeep inteiramente fabricado na China no mercado europeu.

O modelo, que assumirá o papel de topo de gama da insígnia de origem americana na região, será produzido no complexo industrial da Dongfeng Motor Corp., em Wuhan, com o arranque da comercialização previsto até ao final da corrente década.

Esta decisão representa uma inversão face à política que tinha sido implementada em 2022 pelo anterior CEO, o português Carlos Tavares, que na altura promoveu o desinvestimento nas operações fabris em solo chinês para mitigar riscos geopolíticos.

Sob a nova liderança global do actual CEO, o italiano Antonio Filosa, o grupo optou por reatar e aprofundar os laços operacionais com os parceiros estatais chineses, priorizando a competitividade de custos e o acesso a plataformas de grande escala numa fase de forte pressão sobre as margens de lucro no Velho Continentee.

O plano desenhado pela administração assume contornos bidireccionais e contesta a tradicional resistência europeia à expansão industrial asiática. Em contrapartida pela cedência das linhas de montagem de Wuhan para o novo projecto da Jeep, a Stellantis e a Dongfeng estabeleceram um acordo para a criação de uma joint venture pioneira. O pacto permitirá à tecnológica chinesa produzir modelos das suas próprias marcas directamente numa das unidades fabris do grupo Stellantis situadas em território francês, contornando assim eventuais barreiras alfandegárias europeias.

A introdução deste novo SUV fabricado na China insere-se num plano mais ambicioso de expansão da marca no mercado europeu. Segundo revelou Fabio Catone, director da Jeep para a Europa, a marca planeia triplicar a sua oferta na região nos próximos quatro anos, passando dos actuais dois modelos comercializados para um total de seis propostas até 2030.

A renovada linha de produtos incluirá o compacto Avenger, o SUV médio Compass e o Recon — um modelo puramente eléctrico de forte pendor todo-o-terreno cuja chegada aos concessionários nacionais está já agendada para o decorrer do próximo ano.

Em sentido inverso, e confirmando o impacto das severas restrições ambientais da União Europeia sobre as motorizações tradicionais, o icónico Wrangler foi retirado do catálogo europeu, não estando prevista qualquer variante para o seu regresso.

A liderança europeia da Jeep desvalorizou os riscos de uma potencial reação negativa por parte dos clientes mais puristas devido à deslocalização da produção de um emblema historicamente ligado à identidade norte-americana. A marca argumenta que o novo modelo de grandes dimensões foi concebido sob estritas especificações internacionais e que a utilização da capacidade instalada na China é essencial para garantir viabilidade comercial num segmento altamente disputado.

Com esta movimentação, a Stellantis alinha-se com a tendência crescente de construtores do Ocidente que recorrem à infra-estrutura e cadeias de valor integradas asiáticas para otimizar o desenvolvimento de novos projetos, transformando a China num polo exportador estratégico de veículos e de tecnologia para o mercado europeu.

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