Salvador Caetano reforça presença nos países nórdicos ao comprar totalidade do capital da Hedin Caetano AB

O grupo Salvador Caetano adquire a totalidade da participação detida pela Hedin Mobility Group na Hedin Caetano AB, permitindo à Salvador Caetano deter a totalidade do capital. Passará a estar igualmente consolidado no perímetro da Salvador Caetano as operações na RN Nordic e na RN Automotive. Indica fonte oficial que a RN Automotive AB irá igualmente adquirir as operações de retalho das marcas Renault e Dacia em três concessionário da Hedin Automotive, a saber: Eskilstuna, Tagene e Abro, todas em Gotemburgo, juntando-se a concessões na área de Estocolmo.A Hedin Mobility Group irá manter-se como retalhista das marcas Renault e Dacia, na Suécia. A Hedin Mobility Group tem operações em 13 países e o volume de negócios, em 2025, foi da ordem dos 90 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a 8.118 milhões de euros. As operações anunciadas tornam-se efetivas a 30 de junho próximo..Neolix e Salvador Caetano aliam-se para transformar logística inteligente na Europa\n