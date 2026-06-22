Renault concluirá desenvolvimento da Trafic Van E-Tech elétrica
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Renault concluirá desenvolvimento da Trafic Van E-Tech elétrica

A Renault refere, em nota, querer responder aos desafios da logística urbana e à crescente aposta na descarbonização.
Vítor Norinha
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O grupo Renault passou a deter 100% da Flexis, uma entidade que detinha participações do grupo Volvo e do grupo CGM, os quais vinham a desenvolver a base tecnológica para a Trafic Van E-Tech elétrica, desde 2024.

Com esta aquisição da totalidade das participações na empresa Flexis, a Renault irá concluir o desenvolvimento da nova geração de comerciais ligeiros totalmente elétricos e dos serviços associados, incluindo a plataforma “skateboard” exclusiva, concebida para integrar um sistema de propulsão elétrica de 800 v, bem como uma arquitetura SDV, ou Veículo Definido por Software.

A Renault refere, em nota, querer responder aos desafios da logística urbana e à crescente aposta na descarbonização. 

A produção da nova Renault Trafic Van E-Tech elétrica arrancará no final deste ano, tendo sido escolhida a unidade industrial de Sandouville, em França, para o fabrico de componentes e a montagem.

Entretanto, o grupo Volvo, através da Renault Trucks, irá comercializar este veículo elétrico a partir de 2027, mantendo a operação de cooperação entre as duas entidades ao nível dos veículos comerciais ligeiros.

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