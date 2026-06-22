Renault concluirá desenvolvimento da Trafic Van E-Tech elétrica

O grupo Renault passou a deter 100% da Flexis, uma entidade que detinha participações do grupo Volvo e do grupo CGM, os quais vinham a desenvolver a base tecnológica para a Trafic Van E-Tech elétrica, desde 2024.Com esta aquisição da totalidade das participações na empresa Flexis, a Renault irá concluir o desenvolvimento da nova geração de comerciais ligeiros totalmente elétricos e dos serviços associados, incluindo a plataforma “skateboard” exclusiva, concebida para integrar um sistema de propulsão elétrica de 800 v, bem como uma arquitetura SDV, ou Veículo Definido por Software.A Renault refere, em nota, querer responder aos desafios da logística urbana e à crescente aposta na descarbonização. A produção da nova Renault Trafic Van E-Tech elétrica arrancará no final deste ano, tendo sido escolhida a unidade industrial de Sandouville, em França, para o fabrico de componentes e a montagem.Entretanto, o grupo Volvo, através da Renault Trucks, irá comercializar este veículo elétrico a partir de 2027, mantendo a operação de cooperação entre as duas entidades ao nível dos veículos comerciais ligeiros..Renault regista prejuízo de 11 mil milhões em 2025\n