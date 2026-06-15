Peugeot E-208 GTi impressiona na aceleração

O local não podia ser melhor. O novo 100% elétrico Peugeot E-208 GTi foi apresentado em Le Mans e, entretanto, foi anunciada a abertura de encomendas. O E-208 GTi impressiona pela aceleração: 5,5 segundos dos 0 aos 100 km/h, e falamos de um carro de produção. Claro, que o motor elétrico com o equivalente a 281 cv faz toda a diferença. A autonomia é limitada, pois a indicação oficial é de 375 km em ciclo combinado WLTP e os preços começam nos 44.900 euros.Aquilo que o novo bólide da Peugeot quer expressar é a “desportividade”, a par da beleza recorrente e da qualidade dos carros franceses, o que explica uma garantia geral de oito anos.O compacto desportivo francês assina também a presença centenária da marca do grupo Stellantis no circuito de Le Mans. Um dado relevante é o facto deste modelo ser fiel ao concept apresentado em 2025, ao mesmo tempo que respeita a sigla GTi lançada há 40 anos no 205 GTi, só que desta feita é 100% elétrico.Em termos performance o destaque vai para o motor elétrico de 281 cv com software derivado da competição, caso dos componentes da placa eletrónica e o software de controlo e que permite um binário de 345 Nm, o que impressiona. No segmento, a relação peso/potência está nos 5,5 kg/cv, é das melhores, o que permite excelentes acelerações, sendo que a aceleração dos 80 a 120 km/h é feita em 3,2 segundos, enquanto a velocidade máxima está eletronicamente limitada a 180 km/h por questões de consumo de energia. O chefe do projeto, Christophe Auriault, refere, em nota, que as competências utilizadas no desenvolvimento do E-208 GTi são as mesmas dasimplementadas no 9x8. O GTi usa a mesma bateria - com capacidade 51 kWh úteis - do modelo E-208, mas a gestão foi adaptada, nomeadamente na estratégia de circulação do líquido de arrefecimento da bateria, que evita qualquer limitação de potência em condições exigentes, disse ainda Auriault. Em termos técnicos há algumas especificidades a assinalar, caso da inclusão de uma barra estabilizadora traseira de 31 mm, mantendo a barra dianteira original de 17 mm, para otimizar o equilíbrio e o comportamento nas curvas. A nível de tração foi incluído um diferencial autoblocante mecânico integrado no redutor, garantindo uma transmissão de potência muito boa, mesmo em condições de baixa aderência. Um outro pormenor interessante é o facto de no modo sport, a travagem regenerativa ser automaticamente desativada para que o condutor use toda a sua técnica e atenção na condução.Para carregamento rápido a bateria tem capacidade para tomadas até 100 kW em corrente contínua, o que permite ter uma bateria com 80% da capacidade em menos de meia hora.A garantia geral é de oito anos ou 160 mil km, e as mesmas condições aplicam-se à bateria.