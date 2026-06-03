Novo SUV DS N.º 7 Long Range com autonomia de 740 km

Disponível para encomenda, a Stellantis tem no mercado um carro premium, o DS N.º 7, um SUV compacto com motorização híbrida com preço a partir dos 45.500 euros, e ainda três motorizações elétricas, sendo que o DS Nº 7 E-Tense AWD Longe Range, na versão La Première, tem o valor mais elevado, 73.300 euros.Comecemos a nossa explicação pelos vários modelos. Há três motorizações elétricas que desenvolvem 230 cv, 245 cv e 350 cv, sendo que esta última está equipada com dois motores e tração às quatro rodas. A empresa realça que os motores elétricos são produzidos em França. Entretanto, a nível de baterias, o DS N.º 7 tem duas capacidades de baterias, uma primeira com capacidade de 73,7 kWh e que equipa a versão de 230 cv; a segunda tem uma capacidade útil de 97,2 kWh e está disponível nas duas outras versões. O Long Range permite uma autonomia WLTP de 740 km, e, segundo a marca, pode percorrer mais de 450 km em autoestrada.Em termos de carregamentos nada de novo, pois os veículos têm um carregador integrado de 7,4 kW a 11 kW e ainda têm uma potência de carregamento rápido de até 160 kW e que permite carregar em menos de meia hora, mas esta velocidade apenas é possível no veículo com a bateria de 97,2 kWh.Por seu lado, o híbrido tem uma potência combinada de 145 cv, e junta um motor a gasolina de três cilindros turbo de 1,2 litros, com ciclo Miller da nova geração, com um motor elétrico de 21 kW integrado diretamente na caixa de velocidade, e ainda incluiuma bateria de 48 V. Refere a marca que esta arquitetura a nível de motorização, permite circular em metade do tempo em cidade num ambiente 100% elétrico.E onde está a beleza do “N.º 7”, e que é um apanágio da marca DS? Antes de mais a inspiração vem do concept DS Aero Sport Lounge e que vem substituir o “DS 7”. O aspeto mais relevante é o conforto e a habitabilidade deste SUV. As portas traseiras são anormalmente grandes, permitindo que os vidros laterais sejam 30% maiores do que os SUV convencionais. O teto panorâmico foi aumentado em 40% relativamente ao modelo anterior. No exterior o realce vai para a assinatura luminosa da marca, com a característica de ter a forma de uma “V”, sendo que nas versões Étoile e La Première, a assinatura é combinada com a grelha iluminada. Este novo design foi apresentado pela primeira vez no DS Nº8.De entre as tecnologias que queremos realçar estão os faróis adaptativos, com os máximos orientáveis e iluminação em curvas, ainda o sistema semiautónomo de nível 2; ainda o sistema DS Iris System 2.0 que integra o ChatGPT e que permite manter uma conversa natural a bordo, realça a marca. O head up display projeta no para-brisas informações essenciais, caso da velocidade, da navegação e dos sinais de trânsito. Outra tecnologia no N.º7 é a deteção de peões, de ciclistas e de animais até 300 metros à frente do veículo e durante a noite. Por último, o espelho retrovisor funciona como ecrã, o que permite uma excelente visibilidade traseira.