Nissan associa-se à britânica Wayve para produzir veículos autónomos com IA

A Nissan anunciou esta quarta-feira, 10 de dezembro, a assinatura de um acordo com a empresa de software Wayve para produzir carros com direção autónoma que integram a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) da empresa, cujo primeiro modelo será lançado em 2027.Os veículos abrangidos pelo acordo irão incorporar o Wayve AI Driver, um sistema baseado em IA que promete melhorar ainda mais a funcionalidade e o conforto dos automóveis da empresa japonesa, priorizando a segurança e a adaptação a novas cidades e cenários.O primeiro modelo, com lançamento previsto no mercado japonês a partir de abril de 2027, aprenderá com diversas condições de condução do mundo real através da IA, o que lhe permite continuar a desenvolver o seu ‘software’ para melhorar a competitividade do veículo a longo prazo.“Esta aliança é um passo importante na missão de revolucionar a mobilidade, com experiências de condução mais seguras, intuitivas e confortáveis para os clientes em todo o mundo”, afirmou o presidente da Nissan, Ivan Espinosa, em comunicado.Este projeto faz parte da nova geração de modelos da marca que incluem a sua tecnologia de condução autónoma ProPILOT, introduzida pela primeira vez em 2016, com o objetivo de fabricar veículos totalmente autónomos.Será a primeira vez que as tecnologias desenvolvidas pela britânica Wayve serão utilizadas em veículos fabricados em grande escala, indicam as empresas, acrescentando que a sua integração com os sistemas de sensores, radares e digitalização posicional do sistema “permitirá uma condução inteligente adequada a vários tipos de veículos”.O objetivo é proporcionar ao condutor uma experiência mais autónoma tanto em autoestradas como em ambientes urbanos complexos para “acelerar a transição para um futuro de mobilidade inteligente”.Fundada em 2017, a Wayve atraiu a atenção dos investidores pelo seu sistema de condução autónoma, baseado na autoaprendizagem, em vez do uso exclusivo de protocolos regulamentados, uma abordagem semelhantes à adotada pela ‘gigante’ americana Tesla.Entre os investidores da britânica encontram-se empresas como a Nvidia, a Microsoft, a Softbank ou a Uber.O acordo entre a Nissan e a Wayve surge num momento em que a empresa japonesa atravessa dificuldades financeiras, o que a levou a empreender uma reestruturação das suas operações e negócios e a anunciar o despedimento, nos próximos anos, de aproximadamente 15% do seu quadro de pessoal global.