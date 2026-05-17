Mazda CX-6e. A filosofia ao serviço do automóvel

O recente Ecar Show 2026 serviu para lançar o novo Mazda Cx-6e, um SUV premium, que se destaca pelas linhas arrojadas, beleza incomparável e um design que segue os princípios da filosofia oriental.Este é o segundo modelo a integrar o processo de expansão das viaturas 100% elétricas da marca de Hiroshima, que alia a filosofia japonesa com a tecnologia do seu parceiro chinês Changan, e ainda a um design europeu desenvolvido no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Mazda na Alemanha. O público-alvo está no segmento médio e que é um conhecedor das assinaturas da marca. Falamos do design Kodo e da dinâmica Jinba Ittai. Falamos ainda de engenharia de topo, estética aprimorada e toda a tecnologia de ponta a que um condutor de um veículo premium pode aspirar..Numa demonstração estática para jornalistas, a Mazda mostrou um veículo que já deu provas no mercado e que agora aparece como carro 100% elétrico, e onde é claro que se trata de um modelo de proporções atléticas e com uma silhueta que facilmente cativa. Este é um mercado dominado pelos veículos convencionais mais populares, mas a Mazda aposta forte, e a expetativa de vendas num ano de cruzeiro poderá ultrapassar as 500 unidades. O preço é um dos pontos fortes com o PVP a começar nos 41.543 euros na campanha de pré-lançamento que termina a 30 de junho próximo, sendo que as primeiras unidades deverão chegar aos concessionários no verão. Para a versão mais aprimorada, a Takumi Plus, o PVP sobe aos 44.543 euros com IVA incluído. Estes preços estão na média do mercado para o segmento e significam que o mercado de frotas é um dos objetivos.Vamos ao interior onde se destaca o enorme, grande, e quase monstruoso ecrã tátil de 26 polegadas, e que pode ser dividido em duas partes, para condutor e passageiro poderem tomar decisões com base na instrumentação existentes. O habitáculo é inspirado no conceito japonês de “ma” e que representa a beleza e o espaço vazio. O interior é configurável em dois ambientes e nos instrumentos o destaque vai para a conetividade com reconhecimento por voz multilingue e a possibilidade de controlo de certas funcionalidades através dos gestos. Tem controlos avançados de segurança, que podem ser ativados da mesma forma, e que incluem o stop automático perante um obstáculo, ou a correção de trajetória quando há um desvio das linhas da estrada, entre dezenas de ADAS (dispositivos de segurança), incluindo a deteção de crianças fechadas no interior do veículo. Os bancos, na versão mais cara, são de dupla cor, o que produz um efeito de beleza excecional.Em termos de mecânica realçamos a potência de 190 kW, ou 258 cv para um motor 100% elétrico, com o binário às rodas traseiras. O motor é alimentado por uma bateria de fosfato de ferro e lítio de 78 kWh e permite carregamento rápido DC (corrente contínua) até 165 kW, o que significa energia até 80% da capacidade da bateria em 24 minutos e uma autonomia de 484 km, segundo o protocolo WLTP. O consumo, de acordo com a marca, é de 18,9 kWh a 19,4 kWh/100 km.Ficha técnicaMarca, modelo e versões: Mazda CX-6e Takumi e Takumi PlusMotorização: 100% elétricaPotência: 190 kW/258 cvBinário às rodas traseiras: 290 NmBateria: 78 kWhCarregamento: Rápido DC até 165 kWTempo de carregamento: 24 minutos para 10 a 80% de cargaAutonomia: 484 km WLTPConsumo: 18,9 a 19,4 kWh/100 kmPVP de lançamento: Entre 41.543 euros e 44.543 euros