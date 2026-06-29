Maranello faz um "reset" comercial que acalmou Wall Street após o choque do Ferrari Luce

A Ferrari N.V., cotada tanto na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) como na Bolsa de Milão (Borsa Italiana), vive um dos momentos mais delicados da sua história recente, operando uma transição de liderança que, para os analistas de mercado, é tudo menos uma coincidência: pouco mais de um mês após a polémica apresentação do Luce, o primeiro superdesportivo 100% elétrico da marca, a icónica construtora italiana anunciou a saída do seu histórico diretor Comercial e de Marketing (CMCO), Enrico Galliera.Embora o comunicado oficial da marca descreva a saída como um processo planeado "há algum tempo" para permitir que o executivo abrace "novos desafios", a comunidade financeira lê o movimento sob outra perspetiva: a de um clássico (e pragmático) sacrifício político. Ao afastar o "rosto" das operações comerciais que geriu o divisivo lançamento do elétrico desenhado pela LoveFrom (agência do famoso designer britânico Jony Ive, ex-Apple), a Ferrari conseguiu acalmar o nervosismo dos mercados -- ainda que a escolha do seu sucessor, Massimiliano Di Silvestre, traga consigo novos debates sobre o futuro da identidade de Maranello.O "fator Jony Ive" e o peso político de GallieraPara compreender a saída de Galliera, após 16 anos de casa, é necessário recuar a 25 de maio de 2026, data da apresentação do Ferrari Luce na Vela di Calatrava, em Roma. O veículo, com design concebido pela agência LoveFrom de Jony Ive e Marc Newson, quebrou de forma radical as linhas agressivas e tradicionais da marca. A fria reação do público e de puristas (o carro foi recebido pela plateia com... silêncio) — incluindo duras críticas do antigo presidente Luca di Montezemolo — foi acompanhada por um violento revés na bolsa de Milão, onde as ações da Ferrari afundaram 7,8%.Este terramoto financeiro cruzou imediatamente o Atlântico, provocando uma réplica igualmente severa em Wall Street devido ao sistema de dupla cotização do título. No cômputo global das duas praças financeiras, a desvalorização eliminou cerca de 4 mil milhões de euros em capitalização de mercado.Embora o acordo de colaboração com a LoveFrom tenha sido costurado em 2021 diretamente por John Elkann, presidente da Ferrari e da holding Exor, as leis não escritas do topo do mundo corporativo ditaram o seu veredicto: como diretor Comercial e de Marketing, Galliera era o guardião último da imagem e da relação com os clientes.Para os investidores europeus e norte-americanos, a saída do executivo foi interpretada como um sinal de que a marca reconhece o descontentamento do público e está disposta a reajustar a sua abordagem comercial. Esta transição acabou por funcionar como um amortecedor de pressão, blindando a liderança do CEO Benedetto Vigna e do presidente John Elkann.Tanto que o reflexo nas ações foi imediato. Após o anúncio da saída de Galliera e da nomeação de Di Silvestre no passado dia 23 de junho, o título $RACE estancou a queda, registando uma recuperação de 1,13% na bolsa e trazendo a estabilidade de que os investidores de ambos os lados do oceano tanto necessitavam.Di Silvestre: da eficiência de volume ao templo do ultra-luxoSe a saída de Galliera acalmou o mercado pelo efeito de responsabilização, a escolha do seu sucessor, Massimiliano Di Silvestre, está longe de ser pacífica para a ala mais tradicionalista de Maranello.Di Silvestre, que assume funções a 1 de julho, fez grande parte da sua carreira como presidente e CEO do BMW Group Itália. A BMW, embora seja uma marca premium de excelência, opera sob uma lógica industrial de volume, digitalização em massa e eletrificação acelerada. Este perfil contrasta de forma acentuada com a filosofia de ultra-exclusividade que Galliera personificava.Durante mais de uma década, Galliera foi o "porteiro" do clube mais restrito do mundo. Era ele quem decidia, com mão de ferro, quais os clientes de elite que tinham direito a comprar os modelos de edição limitada (como a série Icona ou o LaFerrari), gerando uma mística de escassez que sustentava as margens brutas da empresa acima dos 30%.Para muitos observadores, a chegada de um executivo moldado pela escola corporativa alemã sugere que a Ferrari se prepara para uma fase de crescimento substancialmente distinta. Por um lado, espera-se que Di Silvestre lidere a normalização do veículo elétrico em Maranello, tirando partido da sua vasta experiência na gestão de redes de distribuição complexas e na comercialização de frotas de emissões zero para desmistificar o Luce junto dos clientes mais conservadores. Por outro lado, a sua forte bagagem em processos de transformação digital de larga escala deverá ser o motor essencial para a reestruturação das linhas de vendas que a marca exige na era da conectividade global.O (grande) desafio do novo diretorA Ferrari provou, com a reação das ações na última semana, que a marca continua a ser um porto seguro para os investidores, apoiada também pelo seu robusto programa de recompra de ações (buybacks) avaliado em 3,5 mil milhões de euros.Contudo, Massimiliano Di Silvestre terá de caminhar sobre uma linha muito ténue. O seu maior desafio não será puramente financeiro, mais sim cultural: provar que um executivo habituado a vender automóveis em grande escala consegue preservar a aura de "religião pagã" que faz da Ferrari a marca mais valiosa do mundo, mesmo quando o motor já não ruge e as linhas do carro dividem o planeta.