Luxo da chinesa Zeekr chega à Europa

O novo Zeekr 7GT foi apresentado na Europa, concretamente em Málaga. E está a marcar a diferença no segmento premium. Este novo 100% elétrico tem uma autonomia, em ciclo WLTP, de 655 km e possui carregamento ultrarrápido até 420 kW. Refere a marca que este “gran turismo” foi desenhado em Gotemburgo, Suécia, especificamente para o mercado europeu, e introduziu todos os componentes de ajudas ativas e passivas de última geração. Um design ao estilo coupé, com uma silhueta dinâmica, e que foi visto em Lisboa, há algumas semanas, numa pré-apresentação. A nível de aerodinâmica, com um coeficiente de 0,25 Cd, é dos melhores da sua classe, destacando-se o spoiler traseiro e o difusor incorporado da gestão ativa do fluxo de ar. De destacar ainda as portas sem moldura e os puxadores integrados, a par de jantes de 19 e 20 polegadas, consoantes o modelo. No interior temos o luxo levado ao melhor expoente, com bancos elétricos aquecidos, ventilação e massagem e na traseira os bancos também são reclináveis de forma elétrica. O painel inclui um ecrã central OLED de 15 polegadas e um head-up display de realidade aumentada, e ainda sistemas de áudio Zeekr Sound que estão disponíveis em configurações até 23 altifalantes e 2.160 W de potência. Em termos tecnológicos o veículo tem uma arquitetura eletrónica suportada pelo processador Qualcomm Snapdragon 8295. Em termos de assistência à condução, o Zeekr tem funcionalidade de nível 2, incluindo mudança automática de faixa e estacionamento automático. A arquitetura elétrica assenta nos 800 V, estando disponível na versão long range RWD com um motor elétrico de 310 kW e com uma bateria NMC (níquel, manganês e cobalto) de 100 kWh, permitindo autonomia até 655 km. O topo de gama é a versão Privilege AWD com dois motores elétricos e uma potência combinada de 646 cv e 710 Nm de binário, a par da suspensão automática ativa. O PVP começa nos 55.450 euros. .Novo XPENG P7+. Até onde vai a inteligência artificial