Leapmotor abriu encomendas para o B03X, elétrico que promete até 382Km de autonomia

A chinesa Leapmotor, representada em Portugal pela Stellantis, abriu encomendas para o novo crossover compacto B03X, um modelo que foi desenhado para o mercado europeu.Mais do que o design, é a tecnologia das baterias a base da escolha dos consumidores, acredita o fabricante. Nesse sentido, este veículo tem disponível duas opções de baterias LFP de ultra alta densidade, uma bateria de 39,8kWh com autonomia até 292km em ciclo WLTP, e outra versão com uma bateria de 56,0kWh e com autonomia de 382km, também em ciclo WLTP. O objetivo foi criar um veículo de mobilidade diária, com um desenho interior minimalista que se pretende centrado na necessidade dos utilizadores. Isto significa que o interior é otimizado em termos de espaço, com bancos flexíveis e um piso de carga plano, a par de uma oferta de tecnologia avançada com os mais conhecidos sistemas de ajuda à condução. De realçar o comprimento de 4,27 metros, o que faz dele um crossover urbano e onde é fácil a manobrabilidadeEm termos de motorização, este 100% elétrico tem um único motor montado na dianteira e que debita 145kW, o equivalente a 197cv, e apresenta 200Nm de binário. A velocidade máxima está limitada aos 160km/h e faz dos 0 aos 100km/h em 8,6 segundos.Em termos de preços a proposta para o veículo com a bateria de menor capacidade é de 24.285 euros, e o modelo com a bateria maior fica pelos 28.285 euros, sendo que o distribuidor anunciou uma campanha para os clientes particulares de uma redução do PVP da ordem dos dois mil euros.