Leaf chega à terceira geração com 622km de autonomia

Entra na terceira geração, totalmente elétrico, e na versão long range tem uma autonomia até 622 km. Falamos do novíssimo Nissan Leaf, porta-estandarte da marca nipónica, um carro que, quando apareceu no mercado, no final do primeiro decénio deste século, dificilmente conseguia uma autonomia elétrica acima dos 150 km. Hoje, apresenta-se com um novo design e com preço competitivo, nas versões com a bateria de 52kWh -- concretamente nos modelos Engage e Advance. Já na versão Evolve, onde apenas está disponível com a bateria de 75kWh, a concorrência é dura. O preço de combate começa nos 29.900 euros mais IVA, e é apresentado desta forma porque a gestão do produto quer apostar nas frotas. Possivelmente este será o veículo de referência em Portugal para a Nissan ou, como a marca gosta de dizer: o porta estandarte, e que é representado pela Salvador Caetano Auto. . O destaque, dizemos nós, será para os modelos com a bateria de menor potência, sendo que a par das garantias habituais nos veículos elétricos, vem ainda com três anos de manutenção gratuita. O processo de reserva pode ser feito online e as primeiras unidades estão prometidas para entrega em Portugal durante o mês de julho. Este veículo é fabricado no Reino Unido, concretamente em Sunderland, e o trabalho de design foi feito em Atsugi, no Japão. E, não nos iludamos, embora tenha a filosofia japonesa em muitas das soluções, o Leaf foi feito para a Europa, onde tem sido um sucesso desde o seu lançamento. Nos últimos anos perdeu tração, na expetativa do novo modelo que acaba de ser apresentado.Fizemos um pequeno teste de estrada, sem a velocidade necessária para verificar a verdadeira reação do carro, mas deu para perceber o conforto, a qualidade dos materiais, a subtileza da travagem devido à recuperação de energia, e gostámos menos da suspensão, enquanto o consumo ficou um pouco acima do anunciado pelo fabricante. De realçar o teto panorâmico, que corta o sol intenso, mas deixa passar muita luz natural.De qualquer forma, fica clara a eficiência dinâmica e o impacto visual de um veículo muito bonito e, basicamente estamos perante um desenho apreciado pelos europeus.Já frisámos que há duas opções de bateria, de 52kWh e a de 75kWh, sendo que esta última permite uma autonomia até 622km e o carregamento de cerca de 400km em menos de 30 minutos. O motor tem 160kW de potência e um binário de 355Nm, e a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 7,8 segundos com a bateria de maior capacidade. . A bateria de menos capacidade permite uma potência de 130kW e um binário de 345Nm. A eficiência energética e a dinâmica de condução são potenciadas pelo sistema de propulsão elétrico três em um e que integra motor, inversor e redutor numa única unidade. O consumo oficial está nos 13,8kWh/100 km, mas no ensaio andámos sempre próximos dos 16kWh/100km. Outra tecnologia que passou a estar disponível em todos os veículos no segmento C é o sistema V2L e que, com 3,6kW de potência elétrica, é possível alimentar externamente um computador ou um fogão de campismo. Todos os sistemas de assistência ao condutor estão disponíveis no novo Leaf.De realçar que a Nissan já colocou no mercado, este ano, o novo Micra e agora o Leaf, e tem previsto para o início de 2027 o lançamento do Juke elétrico e um outro elétrico do segmento A.Em termos de PVP o Leaf de entrada, com a bateria menos potente tem um preço de 39.900 euros mais IVA, enquanto o modelo mais caro e com a bateria mais potente, foi fixado em 51.600 euros mais IVA.