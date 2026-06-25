Kia K4 Sportwagen é um carro para europeus

Uma carrinha prática, design e tecnologia apelidada de K4, e com uma particularidade: tem um chassis desenhado para o mercado europeu. A comercialização arranca em julho e a carrinha do segmento C promete fazer furor no mercado, apresentando um design fluído e a tecnologia K4 Hatchback.A Astara, o representante da marca para Portugal, diz que o mercado nacional irá receber as versões Tech, disponíveis em dois modelos, a 1.0 T-GDi, que tem uma caixa manual de seis velocidades, e o 1.0 T-GDi com tecnologia mild-hybrid de 48 volts, com uma transmissão automática 7 DCT, e que foi a unidade que testámos. Este veículo, de dupla embraiagem e sete rotações, apresentou um comportamento excecional nos testes de resiliência e aderência que fizemos em estradas sinuosas próximas de Aveiras. O registo muito positivo explica-se pela quase ausência de subviragem e um “rolling” mínimo com um resultado excelente na transferência de massas. Os sistemas eletrónicos de apoio foram críticos, nomeadamente o controlo de estabilidade ESP e o controlo de tração.O veículo foi desenvolvido exclusivamente para o mercado europeu e leva a marca sul-coreana a reforçar o segmento C, onde os clientes gostam de design prático e dinamismo na condução. Refere a marca que a afinação do chassis incidiu na estabilidade do eixo traseiro e na estabilidade lateral, como referimos. A calibração da direção permite repostas progressivas no domínio do veículo, enquanto a circulação a alta velocidade em autoestrada foi alvo de adaptações específicas por parte daengenharia da Kia. E, claro, todas as respostas foram ajudadas pela opção da suspensão traseira multi-link.Refere a empresa que o K4 Sportswagon aplica a filosofia de design “Opposites United” da marca a um estilo de carroçaria “mais versátil”. Adianta a mesma nota que “as suas proporções, postura visual baixa e perfil traseiro estendido transmitem uma forte presença na estrada sem se afastarem do papel funcional de uma carrinha.”Entre as características marcantes está o comprimento de quase 4,7 metros, com uma assinatura luminosa Star Map na dianteira, na lateral com uma linha de tejadilho fluída e uma seção traseira alongada, a par de linhas de ombros fortes, sendo que os manípulos das portas traseiras ficam escondidos no pilar C.Esta carrinha produzida e montada numa unidade no México, beneficia uma secção de carroçaria totalmente robotizada e tecnologias ecológicas, aposta, em muito, na integração digital e na tecnologia focada no condutor. O desenho do tablier passou por criar uma única interface de orientação horizontal e que agrega o painel de instrumentos de 12,3 polegadas, a climatização e o ecrã tátil de infotainment de 12,3 polegadas. No pacote está o sistema Apple CarPlay e Android Auto sem fios, a par do carregamento sem fios para smartphones e as atualizações das aplicações over-the-air. É possível o streaming a bordo e outras plataformas, quando pagas, com o Automotive Content Platforme baseada no sistrma WebOS da LG.De realçar, por último, o conjunto e sistemas de ajudas à condução, com destaque para a assistência na prevenção de colisões frontais. Ficha técnicaModelo: Kia K4 SportswagonMotopropulsão: T-GDI/MHEV 1,0 litrosPotência: 115 cvTransmissão: caixa AUT de dupla embraiagem e 7 velocidadesTransmissão: 2WDPVP para empresas: a partir de 28.330 euros na caixa manual e 30.813 euros na cx AUT.Kia renova o competitivo elétrico EV2