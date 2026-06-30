Dongfeng quer vender cinco milhões de carros até 2030

A marca de automóveis chinesa Dongfeng, fundada há quase 60 anos, anunciou o plano de global de investimentos na área da mobilidade elétrica com um valor da ordem dos 12,9 mil milhões de euros. O objetivo é vender cinco milhões de veículos até 2030.Representada em Portugal pela Salvador Caetano Auto e com três modelos no mercado nacional, o Dongfeng, o Voyah e o M-Hero, aproveitou o Salão Internacional Automóvel e da Cadeia de Fornecimento de Hong Kong, para anunciar as bases de um novo desenvolvimento internacional da marca, “suportada por inovação tecnológica, eletrificação e proximidade aos mercados globais”. O plano, refere a marca em comunicado, combina a expansão da oferta de veículos eletrificados, o reforço da capacidade industrial fora da China e o desenvolvimento de ecossistemas locais de mobilidade, prevendo ainda “criar novos centros de investigação e desenvolvimento, o alargamento da rede global de assistência e uma forte aposta na contratação e capacitação de talento local”. Os modelos baseados nas novas energias representarão 70% das vendas globais que pretendem atingir, sendo que os mercados internacionais vão contribuir com 40% para os objetivos de vendas.