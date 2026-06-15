Audi anuncia o Nuvolari com 1001 cv de potência

A Audi foi buscar a tecnologia para criar o Nuvolari à Fórmula 1. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2027 e este superdesportivo está limitado a 499 unidades. Entre as características marcantes deste veículo de motorização híbrida de alto desempenho, está a potência anunciada, com 1001 cv e uma velocidade de ponta de 350 km/h. a aceleração dos 0 aos 200 km/h é feita em 6,8 segundos, o que significa que estes valores só foram possíveis com as inovações inspiradas na Fórmula 1. Refere a marca germânica que o Nuvolari será o veículo mais potente e o modelo de produção mais rápido da história da Audi.Em termos visuais, e por aquilo que conhecemos, haverá muita tecnologia e a melhor aerodinâmica, enquanto o design exterior não deixará ninguém indiferente. Refere a marca que o exterior terá uma nova cor de assinatura da Audi, o “titanium”, e que é uma paleta usada no Concept C da Audi e no monolugar de Fórmula 1 da marca. A pintura irá enquadrar-se com os elementos de carbono para realçar as linhas de design.A motorização híbrida dará uma potência combinada de 736 kW, o equivalente a 1001 cv e resulta da combinação de um motor V8 turbo de 4.0 litros, que debita o equivalente a 800 cv, com três motores elétricos de fluxo axial, cada um com 110 kW, e a bateria de iões de lítio que tem uma capacidade bruta de 7,3 kWh. Um pormenor relevante é o facto de o motor de combustão entregar 730 Nm de binário e atingir as 10 mil rpm, algo que só acontece aos desportivos de competição. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em 2,6 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 6,8 segundos, como referimos.O Audi Nuvolari volta a inovar ao nível da tração total, um sistema que a Audi sempre acarinhou e que voltou a aprimorar nesta nova geração, com o sistema “quattro predictive ride”. Essencialmente o sistema processa o estado de condução atual com base num modelo de estado do veículo, e que recebe dados dos sensores, incluindo o ângulo de direção, a aceleração, a velocidade de guinada e o nível de aderência disponível. Estes dados vão alimentando permanentemente o sistema de controlo. E um dos exemplos típicos de funcionamento é a antecipação de uma potencial perda de aderência em curva, refere a marca, que frisa que o veículo “responde de forma proactiva enquanto sistema integrado”. Por outro lado, as unidades de propulsão fazem o seu trabalho, distribuindo o binário tanto no sentido longitudinal, como lateral, sendo que o desenho da aerodinâmica faz o seu trabalho ao ajustar a carga descendente em função da situação. Refere ainda a Audi que os motores elétricos do eixo dianteiro “são um elemento-chave do sistema preditivo de dinâmica, permitindo a vetorização variável do binário para uma abordagem mais ágil das curvas e maior estabilidade a velocidades elevadas”.Exterior e aerodinâmicaO veículo tem uma construção leve e grande rigidez torsional, e a Audi trabalhou a tecnologia Audi Space Frame com um exterior em carbono, o que acontece pela primeira vez na marca. Por outro lado, os componentes em fibra de carbono do Nuvolari foram desenvolvidos com o expertise da Fórmula 1 e o exemplo dado pela Audi é a tecnologia de pré-impregnação em autoclave, em que as fibras de carbono pré-impregnadas são moldadas e posteriormente curadas sob grande pressão e temperatura. O resultado é o melhor desempenho estrutural e um peso mínimo.A Audi estreia ainda nos carros de produção as jantes forjadas com fixação central.A nível de aerodinâmica o sistema do Nuvolari “ajusta a carga descendente, a resistência aerodinâmica e o equilíbrio aerodinâmico em função das condições de condução”, refere a marca. O arrefecimento dos travões e a gestão térmica do motor a combustão é feita através de entradas de ar dianteiras. Entretanto, a peça mais importante para a aerodinâmica funcionar na perfeição é a asa traseira adaptativa retrátil, controlando a carga descendente. De realçar que em travagem e em curva, “a asa passa para a posição High Downforce para otimizar a carga descendente”, gerando mais de 400 kg de carga descendente.E, por último, falta questionar de onde surgiu a inspiração para o nome? Refere a Audi que o nome é uma homenagem a Tazio Nuvolari, um italiano e uma das figuras históricas do desporto automóvel, e que ficou conhecido “pela determinação absoluta em vencer.”