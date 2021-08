Veja a primeira página do DN desta segunda-feira

A edição desta segunda-feira publica a sondagem DN/JN/TSF sobre a corrida à Câmara Municipal de Lisboa, que dá 51% das intenções de votos ao candidato do Partido Socialista e atual líder da autarquia. Medina tem quase o dobro dos votos de Moedas, pode ler-se sobre esta projeção realizada a um mês das eleições, que dá ao atual presidente maioria absoluta, ficando 24 pontos à frente do candidato de PSD e CDS. João Ferreira (CDU) é o terceiro, com 9%.

No destaque fotográfico, a situação no Afeganistão, onde o chefe dos talibãs sai da sombra para fazer governo.

Outros temas:

- João Vale de Almeida: "Brexit é uma vacina contra o desmembramento da Europa".

- O barco artesanal que salva o verão da praia do Pedrógão.

- Costa fecga congresso com medidas (e milhões) a piscar o olho à negociação do Orçamento.

- Dois anos de atraso. Nos comboios do Porto não se compra bilhetes com cartão.

- Estados Unidos. Furacão Ida testa Nova Orleães 16 anos depois do Katrina.

- Valentim Alexandre. Historiador analisa "Os Desastres da Guerra" em livro.